Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft zeigt sich laut UBS Asset Management (UBS-AM) robuster als von vielen Marktteilnehmern erwartet: Ein sich beschleunigender US-Arbeitsmarkt und eine anziehende globale Industriekonjunktur stützen das Wachstum.Die US-Kerninflation dürfte dagegen hartnäckig über dem Zielwert verharren. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sei deshalb nicht auszuschließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de