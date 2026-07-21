ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

Im zweiten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn um rund elf Prozent auf 2,40 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 2,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar (5,69 Mrd Euro). Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 933 Millionen Dollar, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten stärken./mne/tav/jha/