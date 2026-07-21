Der KI-Boom eröffnet neue Chancen: Die optische Datenübertragung wird zum strategischen Engpasslöser, während deutlich günstigere KI-Modelle die Nachfrage nach Rechenleistung weiter antreiben könnten. Gleichzeitig erreichen humanoide Roboter die industrielle Praxis. Auch im Gesundheitssektor und bei modernen Leistungshalbleitern zeichnen sich spannende Wendepunkte ab. Das eröffnet jetzt Anlegern spannende Renditechancen.Der weltweite KI-Boom lässt den Datenverkehr in Rechenzentren dramatisch steigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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