Mainz (ots) -Die "plan b"-Dokumentationsreihe widmet sich im Juli und August in jeweils zwei Folgen den Themen "Verstärkung für die Polizei" und "Clever Reisen". Zu sehen im ZDF und vorab im ZDF-Streamingportal abrufbar.Mit künstlicher Intelligenz den Personalmangel auffangenPersonalmangel ist eines der größten Probleme innerhalb der Polizei. Durch KI, wissenschaftliche Fortschritte und die Schwarmintelligenz von Bürgerinnen und Bürgern bekommen die Gesetzeshüter Unterstützung. Der "plan b"-Zweiteiler "Verstärkung für die Polizei" stellt an den Sonntagen 26. Juli und 2. August 2026 jeweils um 15.30 Uhr im ZDF innovative Ansätze vor. So gibt es beispielsweise Menschen, die sich oder auch ihre Tiere in den Dienst der Polizei stellen - oft machen sie das ehrenamtlich. Sie helfen, Vermisste aufzuspüren oder Morde aufzuklären. Die Filme sind bereits ab Donnerstag, 23. Juli 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. ARTE zeigt unter dem Titel "Re: Neue Wege in der Vermisstensuche" am 24. Juli 2026, 19.40 Uhr, eine 30-minütige Fassung des Zweiteilers. Am Sendetag ist sie ab 5.30 Uhr in der ARTE-Mediathek abrufbar.Urlaub muss kein Vermögen kostenDer Trip in die Ferne ist auch mit kleinerem Budget möglich - dank innovativer Ideen: In Kopenhagen zum Beispiel gibt es Vergünstigungen für diejenigen, die nachweislich umweltfreundlich urlauben. Oder wer sich als Volunteer in einer Naturschutzeinrichtung in Simbabwe engagiert, kann für einen Bruchteil der sonst üblichen Kosten dort auf Safari gehen. Der "plan b"-Zweiteiler "Clever Reisen" ist an den Sonntagen 16. und 30. August 2026 jeweils um 15.30 Uhr im ZDF zu sehen und bereits ab Donnerstag, 16. August 2026, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Die einzelnen Folgentitel:"Verstärkung für die Polizei: Spezialkräfte im Einsatz""Verstärkung für die Polizei: Die neuen Fahnder""Clever Reisen: Trips vor der Haustür""Clever Reisen: Die Welt für wenig Geld"Kontakt:Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fplanb&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C775c110ae5c446bc452a08deac1e2b65%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639137443035508866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9ekyWklTHhAaBFqCbs9OKsE3Yo1gcXDxEIGsv%2FCoZ4E%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen folgende "plan b"-Filme als Presse-Preview bereit (nach Log-in):- plan b: Verstärkung für die Polizei: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/plan-b-verstaerkung-fuer-die-polizei)- "Clever Reisen: Die Welt für wenig Geld" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/plan-b-clever-reisen) (Folge 2)- Presseinformation "plan b: Unterstützung für die Polizei" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/plan-b-verstaerkung-fuer-die-polizei)- Presseinformation "plan b: Clever Reisen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/plan-b-clever-reisen)- plan b (https://www.zdf.de/plan-b-168) im ZDF-StreamingportalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6318763