Südkoreas Chip-Exporte explodieren, doch der KI-Boom erreicht längst nicht alle. Samsung und SK Hynix kassieren Milliarden, während Konsum, Jobs und große Teile des Marktes zurückbleiben. Die südkoreanische Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal deutlich langsamer gewachsen sein. Starke Exporte konnten die schwache Binnennachfrage nur teilweise ausgleichen. Das zeigt eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte gegenüber dem ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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