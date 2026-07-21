Die Raumsonde "Psyche" der Nasa hatte im Mai 2026 bei einem Swing-by-Flugmanöver die Gelegenheit, Nahaufnahmen des Mars zu machen. Ein Zeitraffer-Video zeigt die beeindruckenden Bilder, die auch einen ersten Test der Messinstrumente darstellten. Eine Generalprobe der besonderen Art ist der Raumsonde Psyche gelungen. Auf ihrem Weg zum namensgleichen Asteroiden kam die Nasa-Sonde dem Mars auf wenige tausend Kilometer nahe und konnte dabei ihre Kameras ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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