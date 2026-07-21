Neue Kupferzonen entdeckt: Bohrungen erweitern das Projektpotenzial

Anzeige / Werbung

Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte am Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei Bohrungen am südlichen Ende der Lagerstätte Nyungu Central hätten breite Zonen mit höheren Gehalten getroffen und lägen außerhalb der bisherigen Ressourcengrenze. Damit rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie weit sich das bereits große Kupfersystem nach Südosten fortsetzen könnte.

Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte am Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei Bohrungen am südlichen Ende der Lagerstätte Nyungu Central hätten breite Zonen mit höheren Gehalten getroffen und lägen außerhalb der bisherigen Ressourcengrenze. Damit rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie weit sich das bereits große Kupfersystem nach Südosten fortsetzen könnte.

Neue Treffer außerhalb der Ressource

Nach Unternehmensangaben ergab Bohrloch NCDD026 einen Abschnitt von 44,0 Metern mit 0,60 Prozent Kupfer ab 270,0 Metern Tiefe. Zusätzlich seien in derselben Bohrung 1,74 Meter mit 0,36 Prozent Kupfer ab 146,74 Metern durchschnitten worden. Bohrloch NCDD024 habe 17,01 Meter mit 0,57 Prozent Kupfer ab 186,37 Metern geliefert. Die Angaben beschreiben Bohrlochlängen, nicht zwingend die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zone. Die Ergebnisse liegen laut Prospect südöstlich der bestehenden MRE (Mineral Resource Estimate, Ressourcenschätzung) für Nyungu Central. Diese war im Mai 2026 mit 154,4 Millionen Tonnen zu 0,42 Prozent Kupfer und 0,51 Prozent Kupferäquivalent ausgewiesen worden. Für das gesamte Mumbezhi-Projekt nennt das Unternehmen 208,1 Millionen Tonnen zu 0,42 Prozent Kupfer.