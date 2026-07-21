BÖRSE AKTUELL: Die Bullen kehren dank der Vermittlung zwischen den USA und dem Iran sowie Daten aus Deutschland nach Europa zurück

Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Erholung zur Wochenmitte fort. Der DAX und die wichtigsten europäischen Indizes notieren klar im Plus, nachdem sich die Stimmung dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten deutlich verbessert hat. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus Deutschland für zusätzlichen Rückenwind. Die wichtigsten Markt News im Überblick.

DAX und europäische Börsen im Aufwind

Der DAX-Future gewinnt rund 0,80%, während der Euro Stoxx 50 um 1,10% zulegt. Auch der breite STOXX 600 notiert nach den Verlusten der vorherigen Sitzung wieder im positiven Bereich.

An den Börsen setzen Anleger verstärkt auf eine Beruhigung der geopolitischen Lage. Auslöser sind Berichte über Vermittlungsgespräche zwischen den USA und dem Iran über eine mögliche zehntägige Waffenruhe. Dadurch sinkt die geopolitische Risikoprämie an den Energiemärkten und die Risikobereitschaft der Investoren steigt.

Starke ZEW-Daten stützen den DAX

Zusätzlichen Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt durch den deutlich besser als erwarteten ZEW-Konjunkturindex. Das Stimmungsbarometer der Finanzmarktanalysten steigt auf 26,3 Punkte nach zuvor 10,5 Punkten und liegt damit klar über den Markterwartungen von 17,5 Punkten.

Ökonomen führen den kräftigen Anstieg unter anderem auf die angekündigten Renten- und Steuerreformen der Bundesregierung zurück....

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