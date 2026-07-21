Stuttgart (ots) -BISON, die Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group, erweitert das Angebot um einen Haltefrist-Tracker für Krypto-Bestände. Die Funktion zeigt Nutzern mit hinterlegter deutscher Steueridentifikationsnummer direkt im Portfolio, welche ihrer Kryptowährungen bereits länger als ein Jahr gehalten wurden und bei welchen diese Haltedauer noch nicht erreicht ist.Orientierung in der aktuellen SteuerdebatteDie Erweiterung erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion über die Besteuerung von Kryptowährungen. Die Bundesregierung verfolgt das Vorhaben, die bisherige einjährige Haltefrist für private Veräußerungsgewinne aus Kryptowährungen abzuschaffen. Eine entsprechende Änderung des Steuerrechts ist bislang jedoch nicht verabschiedet. Für private Krypto-Anleger gelten daher weiterhin die bestehenden gesetzlichen Regelungen."Die aktuelle Debatte wirft verständlicherweise viele Fragen auf. An den derzeit geltenden Regelungen ändert sie zunächst jedoch nichts", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Ein gutes Steuersystem für digitale Vermögenswerte muss Steuerehrlichkeit ermöglichen und Missbrauch verhindern. Es darf langfristiges Investieren aber nicht unnötig benachteiligen. Die einjährige Haltefrist erfüllt dabei eine wichtige Funktion, weil sie zwischen kurzfristigem Trading und langfristigem Vermögensaufbau unterscheidet. Unabhängig vom Ausgang der politischen Diskussion geben wir unseren Nutzern mit dem Haltefrist-Tracker ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihre Bestände transparent nachvollziehen und mögliche Veränderungen besser einordnen können."Haltedauer direkt im Portfolio nachvollziehenDer Haltefrist-Tracker zeigt an, welche Krypto-Bestände bei BISON länger oder kürzer als ein Jahr gehalten wurden. Zusätzlich sehen Nutzer den rechnerischen Gewinn oder Verlust der jeweiligen Bestände auf Basis des aktuellen Marktwerts. Damit lassen sich auch umfangreichere Transaktionshistorien unmittelbar innerhalb des Portfolios übersichtlich nachvollziehen."Krypto-Bestände setzen sich häufig aus vielen Käufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zusammen. Diese Historie manuell nachzuvollziehen, ist entsprechend aufwendig", so Spankowski. "Der Haltefrist-Tracker übersetzt komplexe Transaktionsdaten in eine verständliche Übersicht. Gerade in einer Phase, in der viel über mögliche steuerliche Änderungen diskutiert wird, möchten wir unseren Nutzern hilfreiche Tools geben, mit denen sie den Überblick behalten und der Krypto-Handel einfach und unkompliziert bleibt."Der direkt in die BISON App integrierte Haltefrist-Tracker macht Haltedauern sichtbar, ohne dass Nutzer ihre Transaktionsdaten zunächst separat auswerten müssen. Das Feature soll unabhängig vom Ausgang der politischen Debatte dabei helfen, die Zusammensetzung und bisherige Haltedauer der eigenen Krypto-Bestände besser nachzuvollziehen. Der Haltefrist-Tracker ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung.Pressekontakt:BISONpress@bisonapp.comwww.bisonapp.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6318820