Gestern startete die Wall Street einen Erholungsversuch, am Ende des Tages fehlte den Bullen jedoch die Kraft. Anleger erhoffen sich neue Erkenntnisse von der laufenden Berichtssaison und halten sich noch zurück. Denn die ganz großen Zahlen stehen erst noch bevor. Am Dienstagnachmittag sehen die Vorzeichen an den US-Börsen dennoch wieder stark aus. Die Futures auf den Dow Jones legen um 0,3 Prozent zu, der S&P 500 steht 0,4 Prozent höher, der Nasdaq 100 notiert vorbörslich sogar 1,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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