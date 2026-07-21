EQS-News: WEKA
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Die bedeutendste Software-Veröffentlichung in der Unternehmensgeschichte erweitert die Möglichkeiten für agentenbasierte KI und andere Workloads mit beschleunigter Rechenleistung. NeuralMesh 6 definiert die Wirtschaftlichkeit der Inferenz neu - mit nativer Multi-Tenancy, einem einheitlichen, auf NVMe basierenden Datei- und Objektprotokollstack, intelligenter Datenmobilität mit Unterstützung für Replikation und Remote-Caching, stets aktiver Datenreduktion mit Leistungsgarantien, Kubernetes-nativen Abläufen und einheitlicher Observability.
CAMPBELL, Kalifornien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, hat heute WEKA NeuralMesh 6 vorgestellt - die bedeutendste Softwareversion in der Unternehmensgeschichte. Damit wird eine speziell entwickelte Plattform bereitgestellt, die Kunden dabei unterstützt, KI-Training, Inferenz und beschleunigte Rechen-Workloads im Produktionsmaßstab auf einem einzigen einheitlichen Software-Stack auszuführen. Die neue Version bietet einen robusten Funktionsumfang, den Betreiber auf dem Markt für KI-Infrastrukturen bisher zwangsläufig von verschiedenen Anbietern zusammenstellen mussten: native Multi-Tenancy im Hyperscale-Bereich, einen vollständigen S3-Protokollstack auf NVMe, intelligente, metadatenorientierte Datenmobilität mit asynchroner Replikation und Remote-Caching, stets aktive Datenreduktion mit vertraglichen Garantien, Kubernetes-native Betriebsabläufe sowie einheitliche Observability über alle Bereitstellungen hinweg.
Inferenzkosten entscheiden nun darüber, welche KI-Unternehmen skalieren können
Inferenz-Effizienz im Produktionsbetrieb auf der Oracle Cloud Infrastructure bewiesen:
"Da agentenbasierte KI-Workloads Kontextfenster und GPU-Auslastung an neue Grenzen bringen, helfen WEKA und Oracle Cloud Infrastructure Kunden dabei, die Inferenz effizienter zu skalieren, ohne einfach nur weitere GPUs hinzuzufügen", so Pablo Selem, Senior Director für Softwareentwicklung bei Oracle Cloud Infrastructure. "Die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit 'Augmented Memory Grid' auf OCI hilft dabei, Speicherengpässe zu beseitigen und liefert deutlich mehr Durchsatz und gleichzeitige Nutzer bei gleicher GPU-Auslastung. Für Kunden bedeutet dies einen höheren ROI bei Infrastrukturinvestitionen und einen klareren Weg zu kosteneffizienter KI in großem Maßstab."
Ein Blick in NeuralMesh 6
Native Multi-Tenancy im Hyperscale-Bereich
Die beiden Ebenen lassen sich kombinieren. Ein einzelner WEKA-Hardware-Cluster, auf dem 50 zusammensetzbare Cluster laufen, kann bis zu 50.000 logisch isolierte Mandanten auf derselben physischen Infrastruktur unterstützen - ein Weg von Dutzenden von Mandanten zu Zehntausenden ohne Neugestaltung der Architektur.
Der vollständige S3-Protokollstack auf NVMe
Intelligente Replikation für KI-Workloads
Ständig aktive Datenreduktion mit Leistungsgarantien
AlloyFlash - Automatisiertes TLC- und QLC-Flash-Tiering
NeuralMesh Kubernetes Operator
NeuralMesh Observe
"WhiteFiber baut eine verteilte GPU-Plattform über mehrere Rechenzentren hinweg auf, die durch Hochgeschwindigkeits-Dark-Fiber-Verbindungen miteinander verbunden sind. Bei unserer Größenordnung ist Datenmobilität kein 'Nice-to-have', sondern von grundlegender Bedeutung", sagte Sam Tabar, CEO von WhiteFiber. "Die intelligente Replikation von NeuralMesh macht Datenmobilität in großem Maßstab möglich: Wir können Datensätze standortübergreifend sichtbar machen und genau die Daten, die jeder Job benötigt, zur nächsten GPU-Zuweisung übertragen, sobald diese verfügbar wird. Dadurch wird die Replikation von einer Backend-Schutzfunktion zu einem Kernbestandteil des Betriebs unserer verteilten KI-Infrastruktur, was die Mobilität der Workloads, die Kapazitätseffizienz und die Ausfallsicherheit verbessert, auf die sich unsere Kunden verlassen. Die Daten- und Speicherinfrastruktur von WEKA bildet die Grundlage, um unsere Präsenz ohne Kompromisse zu skalieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam darauf weiter aufzubauen."
"Die Infrastrukturbetreiber, die heute KI im Produktivbetrieb einsetzen, waren bisher gezwungen, Plattformen von Anbietern zusammenzustellen, die nie für die Zusammenarbeit konzipiert waren. Getrennte Stacks für Dateien und Objekte, manuelle Datenverschiebung zwischen ihnen, nachträglich angefügte Mandantenfähigkeit.NeuralMesh 6 bietet genau das, was sie schon die ganze Zeit gebraucht haben: eine einzige Plattform, die die hochleistungsfähige Dateischicht und die hochkapazitive Objektschicht auf denselben Blöcken verwaltet - mit nativer Mandantenfähigkeit, intelligenter Datenmobilität und von Anfang an integrierter, stets verfügbarer Dateneffizienz. "So sieht eine Inferenz-Infrastruktur für den Produktiveinsatz aus, wenn sie von Grund auf für die jeweilige Arbeitslast konzipiert und nicht nachträglich daran angepasst wurde", sagte Ajay Singh, Chief Product Officer bei WEKA.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zur neuen Version der Software NeuralMesh 6 von WEKA und deren Funktionen finden Sie unter: https://www.weka.io/product/neuralmesh/.
NeuralMesh x WEKApod: Entwickelt für ein perfektes Zusammenspiel:
Informationen zu WEKA
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21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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