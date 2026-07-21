EQS-News: WEKA
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Die neuen, von WEKA entwickelten Systeme senken den Energieverbrauch, die Infrastrukturkosten sowie die betriebliche Komplexität drastisch und reduzieren den Platzbedarf im Rechenzentrum. Sie erzielen - untergebracht in einem einzigen Rack - eine um 267 % höhere effektive Kapazitätsdichte und eine um 114 % höhere Leistungsdichte als marktübliche Alternativen und ermöglichen so hocheffiziente, produktionsreife KI-Fabriken sowie Inferenz-Infrastrukturen mit bahnbrechender Wirtschaftlichkeit.
CAMPBELL, Kalifornien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, ein Anbieter von KI-Daten- und Speicherinfrastrukturen, hat heute die dritte Generation seiner KI-Storage-Geräte WEKApod Nitro, WEKApod Prime und WEKApod Prime Max vorgestellt; sie zeichnen sich durch speziell entwickelte Gehäuse und zum Patent angemeldete Hardware-Innovationen aus, die die derzeit höchste Leistungs- und Kapazitätsdichte am Markt bieten. Die Systeme wurden für den nahtlosen Betrieb mit der neuen, heute separat angekündigten Software NeuralMesh 6 von WEKA entwickelt und bieten eine einheitliche Infrastrukturplattform für KI-Inferenz. Sie soll KI-Clouds, Modellentwicklern und Unternehmen dabei helfen, produktive KI-Workloads zu skalieren und gleichzeitig die Infrastrukturkosten, den Platzbedarf, den Stromverbrauch und die betriebliche Komplexität zu reduzieren.
Da Unternehmen KI-Workloads mit langem Kontext, agentenbasierten und abrufgesteuerten Prozessen in großem Maßstab einsetzen, haben Infrastrukturarchitekturen, die für traditionelle Unternehmensdaten-Workloads und das Training in der frühen Ära des maschinellen Lernens entwickelt wurden, Schwierigkeiten, die für eine moderne Inferenzökonomie erforderliche GPU-Auslastung, den Token-Durchsatz, die betriebliche Skalierbarkeit und die Infrastruktureffizienz zu liefern.
Die neuen WEKApod-Systeme wurden von WEKA speziell zur Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt und sind darauf ausgelegt, bestehende Benchmark-Rekorde für Datenspeicher auf Rack-Ebene zu brechen und jede Dimension der KI-Wirtschaftlichkeit neu zu definieren, wodurch sie einen neuen Maßstab für die Infrastruktur im Inferenzzeitalter setzen. Ein einzelnes WEKApod-System kann 1,1 Exabyte effektive Kapazität in einem einzigen Rack bereitstellen, wobei die NeuralMesh-Datenreduktion auf einer Hardware-Basis mit 441,5 PB Rohkapazität läuft - damit ist es das erste Single-Rack-System, das die Exabyte-Grenze durchbricht. Der Durchsatz erreicht 10,2 TB/s pro Rack. Die IOPS erreichen 210 Millionen pro Rack.
Um dies zu erreichen, hat WEKA das System mit einer internen PCIe-Gen-6-Fabric, einer kabelbasierten, backplane-freien Laufwerksverbindung, NVIDIA-ConnectX-SuperNIC-Netzwerktechnologie für Spectrum-X-Ethernet-Datenebenenkonnektivität sowie einer softwaregesteuerten Wärmearchitektur ausgestattet. Für das innovative Gehäusedesign, die zugrunde liegende Laufwerksvernetzung, das Wärmemanagement sowie die Wartungstechnologien der Systeme sind mehrere Patente angemeldet.
"Eine KI-Infrastruktur, die für traditionelle Workloads konzipiert wurde, kann das Zeitalter der Inferenz nicht vorantreiben. Die Einschränkungen sind andere: Rackplatz, Energie, Lieferkette und Betriebsdichte entscheiden heute darüber, ob KI-Implementierungen Gewinn bringen oder diesen zunichte machen", sagte Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. "Wir haben den WEKApod entwickelt, um innerhalb dieser Einschränkungen zu arbeiten, anstatt gegen sie anzukämpfen - auf Hardware, die WEKA speziell für das Computing im Inferenzzeitalter entworfen und entwickelt hat, mit einer Lieferkette, die wir selbst kontrollieren. Er bietet sofortige wirtschaftliche Vorteile, die sich mit den besten Gesamtbetriebskosten über das gesamte Spektrum der KI-Infrastrukturanforderungen hinweg summieren, und etabliert damit einen neuen Maßstab, an dem unserer Meinung nach bald jeder Kunde, der KI in großem Maßstab im Produktivbetrieb einsetzt, seine Infrastrukturentscheidungen messen wird."
"Da KI-Workloads skalieren und die Auslastung von Rechenzentren weiter zunimmt, müssen moderne Systeme mehr Leistung, mehr Kapazität und mehr Effizienz liefern, ohne mehr Stellfläche oder Strom zu beanspruchen", sagte Jason Hardy, VP of Storage Technology bei NVIDIA. "Das NVIDIA Spectrum-X-Ethernet-Netzwerk bietet dem WEKApod 3 die für hohe Bandbreite und geringe Latenz erforderliche Struktur, um den Datenpfad vom Speicher zur GPU auch im großen Maßstab frei zu halten, und hilft Kunden so, mehr aus jeder eingesetzten GPU herauszuholen."
Warum agentenbasierte KI einen neuen Ansatz erfordert
WEKApod ist WEKAs Antwort auf diese grundlegenden Probleme: ein System, das entwickelt wurde, um den Platzbedarf im Rechenzentrum zu reduzieren, kritischen Rackplatz zurückzugewinnen und die Token pro Watt zu verbessern, ohne dabei den Token-Durchsatz oder die Workload-Leistung zu beeinträchtigen. Pro Rack-Einheit übertrifft WEKApod jede öffentlich verfügbare Alternative in Bezug auf Kapazität und Durchsatzdichte - um 267 % bei der effektiven Kapazität und um 114 % beim Durchsatz im Vergleich zum nächstbesten System in der jeweiligen Kategorie. Auf der Beschaffungsseite steuert WEKA die Beschaffung der Komponenten direkt, anstatt von Abhängigkeiten im OEM-Vertriebskanal geprägt zu sein. Dies bietet KI-Cloud-Anbietern und Unternehmen die Preisstabilität und Vorhersehbarkeit der Lieferzeiten, die eine Infrastrukturplanung in großem Maßstab tatsächlich erfordert.
Für souveräne KI-Cloud-Anbieter und Hyperscaler bedeutet dies mehr GPUs und mehr Mandanten pro Rack. Für KI-Entwickler und Unternehmensteams bedeutet dies mehr Inferenzkapazität innerhalb ihrer bestehenden Rechenzentrumsfläche.
"Inferenz im Produktionsmaßstab ist ein grundlegend anderes Infrastrukturproblem als das Training. Die wichtigsten Kennzahlen sind Token pro Rack, Token pro Watt sowie die Kosten pro Inferenz bei Dauerlast. Die meisten Anbieter in dieser Kategorie haben ihre Lösungen für veraltete Benchmarks optimiert, während sich die Workloads weiterentwickelt haben", sagte Steve McDowell, Chefanalyst bei NAND Research. "WEKApod wurde entwickelt, um genau die Kennzahlen zu unterstützen, die Kunden derzeit am dringendsten benötigen - mit einem einheitlichen Hardware- und Software-Ansatz, der dies widerspiegelt. Jeder, der plant, eine KI-Infrastruktur auf dem heutigen, von Platz- und Speicherknappheit geprägten Markt aufzubauen, sollte jeden Anbieter anhand dieser neuen Bewertungsmatrix prüfen - unabhängig davon, für welchen Anbieter er sich letztendlich entscheidet."
WEKApod Nitro: Maximale Leistung. Optimiert für Inferenz-Workloads.
WEKApod Nitro wurde für die leistungskritischsten KI-Workloads entwickelt und konfiguriert, bei denen die Speicherbandbreite darüber entscheidet, ob GPUs mit voller Auslastung laufen oder auf Daten warten müssen. Ein Gehäuse mit zwei Rack-Einheiten und vier Knoten bietet vier vollständig unabhängige Ausfalldomänen und 56 TLC-Laufwerke, gepaart mit Dual-Port-NVIDIA-ConnectX-Netzwerktechnologie, die einen Durchsatz von 800 Gb/s liefert.
WEKApod Prime und WEKApod Prime Max: Enorme Kapazität. Minimaler Platzbedarf.
"Agentenbasierte KI und Inferenz legen die Messlatte für die Effizienz von Rechenzentren höher und erfordern, dass Dichte, Energieverbrauch und Leistung gemeinsam skalieren", sagte Jeremy Werner, Senior Vice President und General Manager der Core Data Center Business Unit von Micron. "Mit der neuen WEKApod-Architektur und den 245-TB-SSDs von Micron können Kunden 15,8 Petabyte auf einer 2U-Grundfläche bereitstellen und so die Speicherkapazität maximieren, während Energie und Platz für zusätzliche Rechenleistung erhalten bleiben."
Wichtige Merkmale und Vorteile des WEKApod
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu den neuen WEKApod-Geräten finden Sie unter: https://www.weka.io/product/wekapod/.
WEKA NeuralMesh x WEKApod: Gebaut, um in perfekter Symmetrie gemeinsam zu laufen
WEKA stellte heute zudem die sechste Generation seiner Flaggschiff-Softwareplattform NeuralMesh vor - ausgestattet mit neuen Funktionen auf Enterprise-Niveau, darunter native Mandantenfähigkeit, ein einheitlicher Protokoll-Stack für Datei- und Objektzugriffe, intelligente, auf Metadaten basierende Datenresilienz, durchgehende Dateneffizienz mit vertraglichen Leistungsgarantien, Kubernetes-native Betriebsabläufe sowie einheitliche Observability-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie in der heutigen Ankündigung zu NeuralMesh 6: https://www.weka.io/news/neuralmesh-6-enterprise-agentic-ai.
Informationen zu WEKA
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21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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