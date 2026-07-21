Die KI-gestützte Plattform und die integrierten Services von Anaqua unterstützen Innomotics dabei, sein weltweites IP-Portfolio strategisch weiterzuentwickeln und so Unternehmenswert und Wachstum nachhaltig zu fördern

BOSTON, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für das Management geistigen Eigentums (IP), hat heute bekannt gegeben, dass Innomotics, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und große Antriebssysteme, Anaqua mit der Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios beauftragt hat. Mit der Einführung der Plattform und der integrierten Services von Anaqua wird Innomotics sein IP- und Markenportfolio optimieren, um den Unternehmenswert zu steigern, und die Offenlegung, Erfassung, Verwaltung sowie Durchsetzung seiner Erfindungen effizient verwalten.

Innomotics wurde 2024 aus der Siemens AG ausgegliedert und zählt heute zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industrial Motion. Das Unternehmen beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro und ist in 47 Ländern vertreten. Mit mehr als 150 Jahren Engineering-Erfahrung entwickelt Innomotics innovative Motoren-, Antriebs- und Motion-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in zahlreichen Branchen, darunter Automobilindustrie, Energie, Öl und Gas, Chemie, Bergbau, Wasserwirtschaft und Fertigung.

"Für Innomotics hatte der Aufbau einer modernen, weltweit standardisierten Plattform für das IP-Management nach der Verselbstständigung höchste strategische Priorität, um unsere Innovationsstrategie optimal zu unterstützen", sagt Dr. Christian Mundo, Global Head of Innovation, Technology and IP bei Innomotics. "Anaqua hat uns mit seiner ausgewiesenen Expertise, seinen innovativen KI-gestützten Funktionen und der Fähigkeit überzeugt, Lösungen auf unsere individuellen Anforderungen zuzuschneiden. Wir sind überzeugt, dass uns die integrierte Technologie, die umfassende Implementierungskompetenz und die effizienten Prozesse von Anaqua dabei unterstützen werden, unsere IP-Abläufe weiter zu optimieren, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und unsere Wettbewerbsposition im Zuge unseres weltweiten Wachstums weiter auszubauen."

Dr. Mundo zufolge fiel die Entscheidung für Anaqua insbesondere aufgrund der führenden Position des Unternehmens im IP-Management. Ausschlaggebend waren darüber hinaus die KI-gestützten Automatisierungsfunktionen, die flexibel konfigurierbare Plattform sowie das integrierte Serviceangebot, das den gesamten IP-Lebenszyklus abdeckt. Er ergänzt, dass sich Anaqua im Auswahlprozess insbesondere durch die Kombination aus technologischer Innovationskraft, fundierter Expertise und hoher Flexibilität klar von den übrigen Anbietern abgehoben habe.

"Als eigenständiges globales Unternehmen gestaltet Innomotics die Zukunft der industriellen Antriebstechnik. Dafür braucht es eine IP-Management-Strategie, die ebenso innovativ und flexibel ist wie das Unternehmen selbst", sagt Justin Crotty, CEO von Anaqua. "Wir freuen uns sehr, Innomotics beim Aufbau eines weltweit standardisierten Ansatzes für das Management und den Schutz von Innovationen zu begleiten. Mit KI-gestützter Automatisierung, leistungsfähigen Workflows und integrierten Services helfen wir Innomotics, Komplexität zu reduzieren, Prozesse effizienter zu gestalten und geistiges Eigentum zu einem strategischen Werttreiber für das Unternehmen zu entwickeln."

Mit Innomotics begrüßt Anaqua seinen 150. Kunden in der DACH-Region, die Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst.

Veröffentlichte Fallstudien von Kunden von Anaqua belegen eindrucksvoll, dass sich mit den Lösungen des Unternehmens messbarer geschäftlicher Mehrwert erzielen lässt. Dazu zählen unter anderem deutliche Einsparungen bei den Kosten für das IP-Management, Effizienzsteigerungen von bis zu 40 Prozent sowie Kostensenkungen von 25 bis 45 Prozent bei Auslandsanmeldungen und Validierungen. Darüber hinaus konnten Kunden ihre Ausgaben für Jahresgebühren und Markenverlängerungen erheblich reduzieren. Gleichzeitig wurden Workflows verschlankt, manuelle Tätigkeiten minimiert und die Zusammenarbeit internationaler Teams verbessert. Diese nachweisbaren Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit von Anaqua, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre IP-Prozesse zu modernisieren, die Effizienz nachhaltig zu steigern und den administrativen Aufwand zu senken - auch bei wachsenden und zunehmend komplexen IP-Portfolios.

Über Innomotics

Innomotics ist ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und großen Antriebssystemen. Das Unternehmen verbindet umfassende technische Expertise mit führender Innovationskraft und entwickelt elektrische Lösungen für unterschiedlichste Branchen und Märkte weltweit. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren bildet Innomotics das Rückgrat zuverlässiger Antriebstechnologie für Industrie und Infrastruktur rund um den Globus. Als Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung treibt Innomotics den technologischen Wandel in der Industrie maßgeblich voran. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei über 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten sowie einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine starke und ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX, PATTSY WAVE und RightHub bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com oder auf dem LinkedIn-Profil von Anaqua.

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Jean Kondo

Anaqua

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