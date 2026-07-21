Die TUI Aktie bleibt nach der Gewinnwarnung unter Druck. Schwächere Sommerbuchungen belasten den Ausblick, während Analysten und Charttechnik ein gemischtes Bild zeichnen.Gewinnprognose gekappt TUI hat die Gewinnprognose wegen schwächerer Buchungen im Sommergeschäft gesenkt. Für Anleger ist das ein klares Warnsignal, denn gerade die Sommersaison ist für den Reisekonzern besonders wichtig. Wenn die Nachfrage nach Pauschalreisen, Hotels und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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