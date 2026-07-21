DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 08:00 GB/Erzeugerpreise Juni Output-Basis PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q - EU/EZB-Rat, Beginn des geldpolitischen Meetings - US/Zoll von 25 Prozent auf brasilianische Waren tritt in Kraft ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.