Autonome Fahrzeuge stoßen bei plötzlichen Gefahren oft an ihre Grenzen, weil ihre KI-Modelle wie eine Blackbox funktionieren. Ein neuartiger Ansatz aus Südkorea will dieses Problem nun durch transparente Vorausberechnungen sicher lösen. Ein Team von Forscher:innen um den Professor Jun Won Choi an der Seoul National University hat ein neues Modell für autonomes Fahren namens SafeDrive entwickelt. Dieses System adressiert die mangelnde Nachvollziehbarkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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