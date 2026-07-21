Lübeck (ots) -Am Campus Hörakustik in Lübeck findet vom 20. bis 24. Juli 2026 die International Summer Academy statt. Fachkräfte aus fünf Nationen nehmen teil, um Menschen mit Hörschädigungen in ihren Herkunftsländern künftig besser helfen zu können. Sie reisten aus Thailand, Saudi-Arabien, Bulgarien, Litauen und Slowenien für die Fortbildung und den internationalen Austausch an der Akademie für Hörakustik am Campus Hörakustik in Lübeck an.Wie hilft die Weiterbildung in Lübeck weltweit Menschen mit Hörschädigung?Laut World Health Organization (WHO) leiden über fünf Prozent der Weltbevölkerung unter einem Hörverlust. Das heißt rund 430 Millionen Menschen sind von einer Hörschädigung betroffen, darunter 34 Millionen Kinder. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2050 über 700 Millionen Menschen - oder jeder zehnte Mensch - davon betroffen sein. [1]"Menschen mit einer Hörminderung brauchen geschulte Fachkräfte, die sie professionell mit Hörsystemen versorgen. Es erfordert fundierte Fachkenntnisse, um einen Hörverlust auszugleichen. Die Möglichkeiten, sich dieses Wissen anzueignen, sind nicht überall auf der Welt gleichermaßen gegeben", erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Der Hörakustiker, der zusätzlich als Pädakustiker auf Kinder spezialisiert ist, sagt: "Als WHO-Partner fördern wir den globalen Wissensaustausch durch Weiterbildungsangebote für Hörgesundheits-Fachkräfte." Das Fortbildungsangebot an der Akademie für Hörakustik am Campus Hörakustik in Lübeck findet weltweit Anerkennung.Was umfasst die internationale Fortbildung an der Akademie für Hörakustik?Seit über 15 Jahren finden englischsprachige Fortbildungskurse für internationale Fachkräfte am Campus Hörakustik statt. Es ist der weltweit größte Ausbildungs-Campus des Hörakustiker-Handwerks. Mit seiner hochmodernen Ausstattung bietet er beste Bedingungen für praxisnahe Trainings nach höchsten Standards. Sie werden von erfahrenen Dozentinnen und Dozenten der Akademie für Hörakustik geleitet.Auf dem Programm der diesjährigen internationalen Fortbildungswoche der Akademie für Hörakustik stehen Grundlagen der Hörsystemversorgung. Dazu gehören Übungen zur Erstellung und Interpretation von Audiogrammen, Otoplastik-Anfertigung, Beratung zu Hörassistenzsystemen sowie Wartung und Instandhaltung von Hörgeräten. Für die anschauliche Wissensvermittlung sorgen Praxistrainings mit Hörsystemträgern, die sich als Probanden zur Verfügung stellen. Zudem wird an Hightech-Simulatoren geübt. Neben dem gemeinsamen Lernen bleibt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genügend Zeit zum fachlichen und persönlichen Austausch. Die Fortbildung wird mit einem Zertifikat nach bestandener Prüfung abgeschlossen.Die International Summer Academy ist auch in diesem Jahr Bestandteil des weltweiten Trainings- und Weiterbildungsprogramms der Swiss International Hearing Academy (SIHA) der Sonova Gruppe, die langjähriger Kooperationspartner der Akademie für Hörakustik ist.[1] WHO, Deafness and hearing loss, Keyfacts, 03.03.2026: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-lossHintergrund zum Campus HörakustikDer Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campus zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustik und die duale Hörakustiker-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.Weitere Informationen zum Campus Hörakustik:https://www.afh-luebeck.de/academy-international/https://www.linkedin.com/company/bihakdoer/https://www.instagram.com/afh_luebeck/https://www.linkedin.com/school/akademiefuerhoerakustik/Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6318887