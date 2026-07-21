Während einige Chip- und Infrastrukturwerte zuletzt deutlich nachgegeben haben, lohnt sich der Blick auf aussichtsreiche Titel abseits von Künstlicher Intelligenz. Börsenexperte Tim Temp hat ein vielversprechendes Trading-Set-up für eine spannende Hebelchance identifiziert und bringt das TSI-Premium-Depot bereits für die nächste starke Aufwärtsbewegung in Stellung.Der KI-Boom prägt weiterhin die Märkte. Erfolgreiches Stock Picking bedeutet jedoch, auch abseits des Megatrends nach starken Titeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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