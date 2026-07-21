Zwei US-Biotechunternehmen testen derzeit experimentelle GLP-1-Abnehmtherapien für übergewichtige Katzen. Es ist einer der ersten Versuche, diese milliardenschwere Medikamentenklasse in die Tiermedizin zu übertragen.Der GLP-1-Boom, angeführt von Novo Nordisk und Eli Lilly, hat bereits verändert, wie Millionen Menschen über Übergewicht, Diabetes und Ernährung denken. Nun erobert dieselbe Wirkstoffklasse einen neuen Markt: Haustiere. Ozempic für Katzen? Die von Akston Biosciences unterstützte laufende Studie an der Cornell University untersucht rund 70 übergewichtige oder fettleibige Katzen über einen Zeitraum von etwa drei Monaten. Das in San Francisco ansässige Unternehmen OKAVA …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333,US0099191XXXDen vollständigen Artikel lesen
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