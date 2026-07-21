Wie das Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany beobachtet, brauchen Kreditinstitute derzeit deutlich länger, um Löschungsbewilligungen auszustellen. In der Folge geraten Immobilienverkäufe ins Stocken, was zu Lasten von Käufern und Verkäufern geht und am Ende dem Markt insgesamt schadet. Das Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany warnt: Wie die Erfahrungen von Immobilienmaklern aus zahlreichen Transaktionen in den vergangenen Monaten zeigen, brauchen Banken häufig deutlich länger als früher, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact