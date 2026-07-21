Ein Apple-User in den Niederlanden hat Grund zur Freude. Durch einen Airtag konnte er sein Boot wiederfinden, das zuvor gestohlen worden war. Wohin die Diebe damit gefahren sind. In der Vergangenheit gab es unzählige Fälle, bei denen Airtags geholfen haben, verlorenes oder gestohlenes Gut wiederzubekommen. So hat etwa ein kanadisches Ehepaar einen gestohlenen Koffer durch den Tracker wiedergefunden und eine findige Apple-Nutzerin ein Verbrecherpärchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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