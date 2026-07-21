Die Aktie eines führenden US-Cloud-Anbieters hat nach ihrem Höhenflug mehr als 60 Prozent verloren. Doch während Anleger über Schulden und hohe Investitionen diskutieren, wächst das Cloud-Geschäft rasant. Ein gewaltiger Auftragsbestand und nahezu ausgelastete KI-Kapazitäten sorgen für eine spannende Turnaround-Chance.Die Aktie eines etablierten US-Anbieters für Unternehmenssoftware und Cloud-Infrastruktur hat nach ihrem Höhenflug eine dramatische Korrektur erlebt. Vom Hoch bei rund 250 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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