© Foto: Tomas Griger - Zoonar.com/Tomas GrigerSüdkorea: ein Aktienmarkt, der lange im Schatten stand und mittlerweile längst vom globalen KI-Boom erfasst worden ist. Lohnt sich noch der Einstieg?Der südkoreanische Aktienmarkt hat in diesem Jahr einen Lauf. Auf Jahressicht hat er sich nahezu verdoppelt. Schauen wir aber genauer hin, so fällt auf: der Index ist massiven Schwankungen ausgesetzt. Auf Monatssicht fiel der südkoreanische Index nämlich um rund 30 Prozent. Das hängt mit dem Chip-Boom rund um das Thema Künstiche Intelligenz zusammen. SK Hynix beispielsweise hat die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten und mittlerweile Marktführer bei den HBM-Chips, ohne die KI nicht laufen könnte. Auch die Aktie von …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070,KR7005380001,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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