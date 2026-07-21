TSG will sein Wachstum als führender Anbieter von Infrastrukturdienstleistungen für zahlreiche Energiearten in ganz Europa beschleunigen. Das Management und HLD investieren gemeinsam mit CapVest als bedeutende Minderheitsaktionäre erneut in das Unternehmen.

CapVest Partners LLP ("CapVest"), eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und London, hat nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an TSG Solutions ("TSG") abgeschlossen. TSG ist ein europaweit tätiger führender Anbieter von technischen Dienstleistungen für kritische Energieinfrastruktur.

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TSG

TSG hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist in 30 Ländern tätig, beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als €1,4 Milliarden. Das Unternehmen plant, errichtet und wartet kritische Energieinfrastruktur in den Bereichen Stromversorgung (Hoch-, Mittel- und Niederspannung), Ladeinfrastruktur, Solarenergie, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Biokraftstoffe sowie Gas und Biogas. Die Multi-Energie-Kompetenzen, das fundierte technische Know-how und die umfassende geografische Präsenz von TSG bilden die Grundlage für langjährige Beziehungen zu einem breit gefächerten Kundenstamm führender Betreiber von Energieinfrastruktur. So kann das Unternehmen vom strukturellen Wachstum im Bereich der Elektrifizierung sowie vom steigenden Investitionsbedarf in Europas kritische Energieinfrastruktur profitieren.

Übernahmen werden auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von TSG sein. TSG wird auch künftig komplementäre Akquisitionen prüfen, die das Angebot an technischen Dienstleistungen und Energieformen für seine Kunden erweitern und die geografische Reichweite des Unternehmens vergrößern. Dabei baut TSG auf fast 50 Übernahmen auf, die in weniger als vier Jahren in 20 Ländern abgeschlossen wurden. Das Unternehmen hat seit Bekanntgabe der Transaktion seine starke Dynamik beibehalten. Zu den jüngsten Akquisitionen zählen Powertek Utilities in Großbritannien (Stromnetzanschlüsse und -modernisierungen), die TEPU Holding AG in der Schweiz (Elektrodienstleistungen mit Schwerpunkt auf komplexer Rechenzentrumsinfrastruktur) sowie Processkontroll Green Technology in den nordischen Ländern (Infrastruktur für komprimiertes und flüssiges Gas). TSG prüft derzeit aktiv eine Reihe weiterer Akquisitionsmöglichkeiten in ganz Europa und führt diesbezüglich Gespräche. Das Unternehmen geht davon aus, dieses Programm unter dem Eigentümer CapVest zu beschleunigen.

Als führender Private-Equity-Investor ist CapVest dafür bekannt, Partnerschaften mit ambitionierten Unternehmen einzugehen, die lebenswichtige Güter und Dienstleistungen anbieten. Die Größe und Reichweite der Portfoliounternehmen werden dann durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen gesteigert. Mitglieder des Managementteams und HLD haben gemeinsam mit CapVest reinvestiert und halten weiterhin bedeutende Minderheitsbeteiligungen an TSG, was ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Fred Raikes, Partner bei CapVest, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese Investition abzuschließen und unsere Partnerschaft mit Jean-Marc Bianchi und seinem hervorragenden Team zu beginnen. TSG nimmt eine wichtige Position in der europäischen Energieinfrastruktur ein und betreut Kunden sowohl im Bereich traditionelle Brennstoffe als auch im Bereich neue Energien. Wir sehen hier eine bedeutende Chance, das Wachstum des Unternehmens sowohl organisch als auch durch ergänzende Akquisitionen zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, an seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz anzuknüpfen."

Jean-Marc Bianchi, Vorstandsvorsitzender und CEO von TSG, sagte: "Der Abschluss dieser Transaktion markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für TSG. Die Philosophie von CapVest, maßgeblich in Mitarbeiter, Innovation und Kompetenzen zu investieren, sowie der Fokus auf organisches und akquisitionsgetriebenes Wachstum spiegeln unsere eigenen Grundsätze und Ambitionen deutlich wider. Ich möchte mich bei all unseren Mitarbeitern bedanken, deren Kompetenz und Engagement die Grundlage für alles sind, was wir erreicht haben, sowie bei HLD für die Unterstützung während der ersten Phase unseres Wachstums- und Transformationsprozesses. Wir freuen uns nun darauf, das nächste Kapitel dieser Reise mit der vollen Unterstützung von CapVest fortzusetzen."

Cédric Chateau, Partner und Vorsitzender des Investitionsausschusses von HLD, sagte: "TSG hat in den letzten fünf Jahren unter unserer Führung und gemeinsam mit dem Management eine unglaubliche Dynamik entwickelt und ist in den Bereichen Elektromobilität, Gas, Solarenergie und Energiespeicherung rasant gewachsen. Das Potenzial für die Zukunft ist nach wie vor beträchtlich, und das Unternehmen ist mittlerweile fest etabliert und bereit für weiteres Wachstum. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Management und CapVest fortzusetzen."

Über TSG

TSG Solutions ("TSG") ist ein europäisches Dienstleistungsunternehmen, das Energieverteilungsinfrastrukturen für die Bereiche Mobilität, Gewerbe und Industrie, Rechenzentren sowie Energieversorgungsunternehmen (einschließlich Netzbetreiber und Verteilernetzbetreiber) entwirft, baut, installiert und wartet. TSG ist in 30 Ländern in Europa und Afrika tätig, beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro. TSG betreibt eines der größten Vertriebs-, Installations- und Wartungsnetzwerke seiner Branche in Europa und Afrika.

TSG bietet umfassende Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, darunter Planung, Konstruktion, Installation, Inbetriebnahme und Wartung rund um die Uhr sowohl für konventionelle als auch für neue Energieinfrastrukturen. Zu den Kernaktivitäten des Unternehmens gehören:

Energie- und Netzinfrastruktur: Mittel- und Hochspannungsnetzanschlüsse, Transformatoren, Umspannwerke sowie Elektroinstallationen für Gewerbe- und Industrieanlagen (einschließlich Logistikzentren), Einzelhandelsstandorte, Rechenzentren und Versorgungsunternehmen (DNO und DSO).

Mittel- und Hochspannungsnetzanschlüsse, Transformatoren, Umspannwerke sowie Elektroinstallationen für Gewerbe- und Industrieanlagen (einschließlich Logistikzentren), Einzelhandelsstandorte, Rechenzentren und Versorgungsunternehmen (DNO und DSO). Batterie-Energiespeicherung (BESS): Planung, Installation und Wartung von Batterie-Energiespeichersystemen.

Planung, Installation und Wartung von Batterie-Energiespeichersystemen. EV-Ladung: Installation und Wartung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, von der Ladestation in Depots für Elektrobusse, Lkw und Logistikflotten bis hin zu öffentlichen Schnellladestationen, für Energieversorger, Flottenbetreiber und Betreiber von Ladestationen.

Installation und Wartung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, von der Ladestation in Depots für Elektrobusse, Lkw und Logistikflotten bis hin zu öffentlichen Schnellladestationen, für Energieversorger, Flottenbetreiber und Betreiber von Ladestationen. Solar: Planung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen für Gewerbe- und Industrieanlagen.

Planung, Installation und Wartung von schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen für Gewerbe- und Industrieanlagen. Infrastruktur für Kraftstoff und Gas: Lieferung, Installation und Wartung von Zapfsäulen, Mess- und Kalibrierdienstleistungen, Lagertanks und Rohrleitungen sowie die Instandhaltung von Tankstellenbereichen für Tankstellennetze und Fuhrparkdepots für alle Kraftstoffarten, einschließlich CNG, LNG, Biokraftstoffe, Wasserstoff und herkömmliche Kraftstoffe.

Lieferung, Installation und Wartung von Zapfsäulen, Mess- und Kalibrierdienstleistungen, Lagertanks und Rohrleitungen sowie die Instandhaltung von Tankstellenbereichen für Tankstellennetze und Fuhrparkdepots für alle Kraftstoffarten, einschließlich CNG, LNG, Biokraftstoffe, Wasserstoff und herkömmliche Kraftstoffe. Zahlungssysteme: Verkauf und Wartung von Kassensystemen, Zahlungssystemen und Autowaschanlagen für Tankstellen.

TSG betreut alle Arten von Kunden sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, von Kommunen und Unternehmen über Tankstellenketten und Firmenflotten bis hin zu Energienetzbetreibern. Die Techniker von TSG verfügen über einzigartige Fähigkeiten und anerkanntes Fachwissen in allen Bereichen der Energielösungen: Stromversorgung (einschließlich BESS, Hoch- und Niederspannungsarbeiten), Laden von Elektrofahrzeugen (einschließlich gewerblicher EV-Flotten, Elektrobusse und Elektro-Lkw), Wasserstoff, Biokraftstoffe, Erdgas und Solarenergie sowie die damit verbundenen Zahlungssysteme und Dienstleistungen.

https://www.tsg-solutions.com/

Über CapVest

CapVest ist ein führender Private-Equity-Investor mit Niederlassungen in Dublin, London und New York, der mit ambitionierten Unternehmen zusammenarbeitet, die lebenswichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, um deren Geschäftsmodelle zu transformieren. Als aktiver und langfristig orientierter Investor hat CapVest eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen vorzuweisen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit dem Management zusammen, um die Größe und Reichweite seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen zu steigern.

CapVest strebt Investitionen in äußerst resilienten Branchen an, in denen die Nachfrage nach den jeweiligen Produkten oder Dienstleistungen nicht vom freien Ermessen der Verbraucher abhängt. Zu den Kernsektoren zählen systemrelevante Dienstleistungen, das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

https://www.capvest.com/

Über HLD

HLD Europe wurde 2010 von einer Gruppe von Unternehmern gegründet und ist eine europäische Investmentgruppe mit Niederlassungen in Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden und Italien, die sich darauf spezialisiert hat, Führungsteams beim Aufbau führender Unternehmen in ihrer Branche zu unterstützen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als €4 Mrd. unterstützt HLD Europe 22 Unternehmen. HLD investierte erstmals im Jahr 2020 in TSG und ist nach wie vor ein bedeutender Minderheitsaktionär des Unternehmens.

https://groupehld.com/fr

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