Für die Produktion modernster Chips ist ein unterschätzter Rohstoff unverzichtbar - und genau dieser wird jetzt knapp. Wenn das Angebot einbricht und die Nachfrage weiter explodiert, kann der Preis nach oben schießen. Einige wenige Unternehmen könnten davon überproportional profitieren. Doch wer sind die heimlichen Gewinner dieses Engpasses?Der Irankrieg verschärft die Lage massiv - mit Risiko-Ausweitung und dem "Nadelöhr von Hormus." Gleichzeitig steigt der Bedarf durch KI-Chips weiter. Wenn hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär