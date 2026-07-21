Die General Motors-Aktie gehörte in den letzten zwölf Monaten mit einem Kursgewinn von über +40% zu den Top-Performern der Automobilindustrie an der Börse. Doch mit einem Minus von über -2% ist der Autotitel am Dienstag einer der großen Verlierer unter den US-Werten. Sorgten die Quartalszahlen des Autobauers für eine Enttäuschung und wie sollten sich Anleger positionieren? Gute Zahlen Bei der negativen Kursreaktion der General Motors-Aktie handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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