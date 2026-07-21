Wenn Windräder und Solaranlagen viel Strom liefern, können Batteriespeicher das oft nicht aufnehmen und der Vorteil verpufft. In China arbeitet eine Firma nun an einem neuartigen Schwungrad. So soll es Strom mit Bewegung speichern. Das Unternehmen Qnetic errichtet in Shanghai eine Testanlage für Schwungrad-Energiespeicher. Sie soll die größte ihrer Art sein. Der erste Prototyp kann bereits 200 Kilowattstunden speichern - deutlich mehr als bisherige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n