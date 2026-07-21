Nun sind es nur noch wenige Monate bis zur SIAL Paris 2026 (17.-21. Oktober, Paris Nord Villepinte), und die Fachmesse hat die Ergebnisse ihres neuen Berichts "SIAL Insights 2026" vorgestellt. In dieser internationalen Analyse werden zehn wichtige Trends identifiziert, die den Lebensmittelmarkt und das Verbraucherverhalten nachhaltig verändern werden.

Der Bericht, der anhand exklusiver Daten von Kantar Food 360, Circana und ProtéinesXTC erstellt wurde, beschreibt einen zunehmend personalisierten, funktionalen und erlebnisorientierten Umgang mit Lebensmitteln und zeigt gleichzeitig auf, welche Kompromisse Verbraucher angesichts wirtschaftlicher, gesundheitlicher und ökologischer Herausforderungen nun eingehen.

Die 10 wichtigsten Erkenntnisse über den Lebensmittelsektor im Jahr 2026

1. Gesunde Ernährung: Treibstoff für einen leistungsfähigen Körper

Verbraucher erwarten messbare Vorteile: Proteine, Ballaststoffe, Energie, Stärkung des Immunsystems oder eine gesunde Verdauung.

2. Das "Darmgehirn": Nahrung für das psychische Wohlbefinden

Schlaf, Stressbewältigung, Hormonhaushalt und kognitive Leistungsfähigkeit beeinflussen heute unsere Ernährungsentscheidungen.

3. Genuss als bewusste Erfahrung

Premium-Geschmackserlebnisse, intensive Aromen und kulinarische Entdeckungen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

4. Globales Engagement wird immer personalisierter

Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, kurze Lieferketten und Zugänglichkeit ersetzen nach und nach allgemeine Aussagen über "natürliche" Produkte.

5. Pflanzenbasierte Ernährungsweisen treten in eine neue Phase ein

Verbraucher diversifizieren ihre Ernährung über Fleischersatzprodukte hinaus und nehmen vermehrt Hülsenfrüchte und pflanzliche Lebensmittel in ihren Speiseplan auf.

6. Individualisierung entwickelt sich zur neuen Norm

Alter, Lebensstil, Ernährungsziele und individuelle Vorlieben treiben Innovationen verstärkt voran.

7. Das Ende fester Essenszeiten?

Funktionelle Snacks und kleine Mahlzeiten gewinnen neben den traditionellen Mahlzeiten zunehmend an Bedeutung.

8. Zugänglicher Mehrwert

Verbraucher priorisieren nach wie vor Qualität und Gesundheit, allerdings zu erschwinglichen Preisen.

9. Digitale Technologie verändert unsere Lebensmittelauswahl

Soziale Medien, Influencer und Online-Empfehlungen spielen eine immer größere Rolle bei Kaufentscheidungen.

10. Inklusive Innovation

Es wird von Unternehmen erwartet, dass sie ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, den vielfältigen ernährungsbezogenen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Fünf fundamentale Veränderungen

Über diese zehn Trends hinaus werden in dem Bericht fünf zentrale Treiber hervorgehoben: der Aufstieg der personalisierten Gesundheit, der Wunsch nach intensiveren kulinarischen Erlebnissen, die Individualisierung des Angebots, der Anspruch, ein besseres Gleichgewicht zwischen Wert und Zugänglichkeit zu erreichen, sowie Innovationen, die durch digitale Technologie, Inklusivität und pragmatische Nachhaltigkeit vorangetrieben werden.

"Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die Lebensmittel von morgen personalisierter sein werden, stärker auf die individuellen Erwartungen zugeschnitten sind und einen größeren Fokus auf die Wertschöpfung legen. Diese Entwicklungen zu verstehen, ist für Unternehmen, die sich auf die Märkte von morgen vorbereiten möchten, von entscheidender Bedeutung", betont das SIAL Insights-Team.

Branchenexperten können diese Trends auf der SIAL Paris 2026 erkunden, die mehr als 8.500 Aussteller und Akteure aus über 200 Ländern zusammenbringen wird, um gemeinsam die Zukunft der Lebensmittelbranche zu analysieren.

Laden Sie den vollständigen Bericht SIAL Insights 2026 auf der Website der SIAL Paris herunter.

Über die SIAL Paris

Die SIAL Paris ist seit 1964 die weltweit größte Fachmesse für die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Sie findet alle zwei Jahre statt und versammelt Fachleute und wichtige Branchenakteure, um Trends zu erkunden, Innovationen zu präsentieren und Geschäftsmöglichkeiten auf internationaler Ebene zu erschließen.

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