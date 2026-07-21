Die Reform der privaten Altersvorsorge steht vor der Tür - am 01.01.2027 geht es los. Und die Riester-Rente kommt dabei rückblickend nicht allzu gut weg. Daher müssen sich Versicherer fragen, wie sie mit ihren Riester-Kunden umgehen. Die Allianz setzt auf eine "Beratungsoffensive". Das Jahr wird schneller vorbei sein, als man denkt. Das bedeutet für die Versicherer vor allem dieses Jahr: Es gibt Handlungsbedarf. Denn zum Jahreswechsel ertönt der Startschuss für neue private Altersvorsorgeprodukte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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