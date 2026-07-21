Die Versicherungsforen Leipzig und Experts 4 Insurance starten eine strategische Partnerschaft. Versicherern soll darüber ein qualitätsgesicherter Zugang zu externen Fachkräften gegeben werden. Experts 4 Insurance ist eine Plattform für die Vermittlung u. a. von Fachexperten und Freiberuflern in der Assekuranz. Die Versicherungsforen Leipzig und die Experten-Plattform Experts 4 Insurance haben ihre strategische Kooperation bekannt gegeben. Diese soll es Versicherern ermöglichen, einen schnelleren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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