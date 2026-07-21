Der Ölmarkt bleibt am 21. Juli 2026 einer der wichtigsten Taktgeber für die internationalen Börsen. Neue Spannungen zwischen den USA und Iran sowie Risiken für zentrale Schifffahrtswege sorgen für starke Preisschwankungen. Für Anleger entstehen dadurch Chancen bei Energiekonzernen, während andere Branchen mit steigenden Kosten kämpfen.Ölpreis bleibt auf hohem Niveau Die Nordseesorte Brent startete mit umgerechnet rund 77,93 Euro je Barrel in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de