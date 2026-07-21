© Foto: OpenAISaudi-Arabiens Ölexporte fallen auf ein Rekordtief. Nahostkonflikt, höhere Inlandsnachfrage und Risiken in der Straße von Hormus verschärfen die Lage.Die Rohölexporte Saudi-Arabiens sind im Mai den dritten Monat in Folge auf ein Rekordtief gefallen, wie Daten der Joint Organizations Data Initiative (JODI) am Dienstag zeigten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beeinträchtigte die Lieferungen über den Golf hinweg, wie Reuters berichtet. Die Exporte sanken im Mai auf etwa 3,434 Millionen Barrel pro Tag, nach 3,986 Millionen Barrel pro Tag im April. Die Rohölproduktion des Landes lag im Mai bei 6,560 Millionen Barrel pro Tag und erholte sich damit von dem Rekordtief von 6,316 Millionen …
Enthaltene Werte: XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE