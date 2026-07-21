Der rasante Ausbau der kommerziellen Raumfahrt bringt ungeahnte Herausforderungen mit sich. Neue Pläne für die Infrastruktur im Erdorbit könnten bald das Erscheinungsbild unseres Planeten im Weltraum dauerhaft und sichtbar verändern. Mehrere kommerzielle Raumfahrtunternehmen planen den Aufbau massiver Satellitennetzwerke zur Datenverarbeitung und Energiegewinnung im Erdorbit. Diese Vorhaben könnten dazu führen, dass die Erde einen künstlichen, leuchtenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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