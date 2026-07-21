Mainz (ots) -
Woche 30/26
Do., 23.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
13.00 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT)
Die Finals 2026
Live aus Hannover
Moderation: Lena Kesting
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13.35 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamsprint Frauen
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 13.55 Uhr
Kanu
Halbfinals C1 Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 14.15 Uhr
Karate
Finale Frauen
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 14.40 Uhr
Kanu
C1 Finals Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15.10 Uhr
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 15.35 Uhr
Karate
Finale Männer
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 15.50 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamslalom Männer
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 16.05 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.10 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
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zu Do., 23.7.
ca. 16.20 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 16.40 Uhr
7er-Rugby
Finale Frauen
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 17.00 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17.15 Uhr
Triathlon
Mixed Staffel
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 18.35 Uhr
7er-Rugby
Finale Männer
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 18.45 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe
aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream
Woche 31/26
Sa., 25.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
10.15 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT)
Die Finals 2026
Live aus Hannover
Moderation: Lena Kesting
Triathlon
Frauen
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation Florian Zschiedrich
ca. 11.25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke
ca. 11.35 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
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zu Sa., 25.7.
ca. 12.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.05 Uhr
Bogenschießen
Recurve Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 12.25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke
ca. 12.40 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 12.55 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13.15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 13.30 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 13.50 Uhr
Bogenschießen
Recurve Frauen
Kommentator: Florian Obst
ca. 14.00 Uhr
Rudern
Finals Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 14.15 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 14.35 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 14.45 Uhr
Breaking
Finals B-Girls
Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin
ca. 15.05 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
zu Sa., 25.7.
ca. 15.10 Uhr
Kanu und Para Kanu
Finals Para-K1 Männer und Frauen und Para-K2 Mixed
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15.30 Uhr
Rapid Surfen
Männer
Kommentator: Florian Eib
ca. 15.50 Uhr
Bogenschießen
Compound Frauen und Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 16.00 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 1. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 16.25 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.05 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 2. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 17.20 Uhr
Judo
Finale Mixed Team
Kommentator: Cedric Pick
ca. 17.35 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Einzel Gerätefinals
Kommentatorin: Sylvia Warnke
ca. 17.45 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 18.00 Uhr
3x3 Basketball
Finale Männer
Kommentator: Benni Zander
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zu Sa., 25.7.
ca. 18.25 Uhr
Speed-Klettern
Männer
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Livestreams bei ZDFsportstudio.de
ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover
ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben
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19.15 ZDFsportstudio live
Die Finals 2026
. . .
Leichtathletik
Bitte Ergänzung beachten:
Expertin: Lisa Mayer
Woche 34/26
Mi., 19.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 1.15 Uhr beachten:
1.15 Rio Reiser - König ohne Krone (VPS 1.14/HD/UT)
Film von Simon Rube, Simon Bönisch und Madeleine Berg
Deutschland 2026
1.45 ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück? (VPS 1.15)
2.30 auslandsjournal (VPS 2.00)
3.00 Die Spur (VPS 2.30)
3.30 frontal (VPS 3.00)
4.15 plan b: Clever reisen (VPS 3.45)
5.00- hallo deutschland
5.30
(Die Wiederholung "plan b: Bewusst unterwegs" entfällt.)
Woche 36/26
So., 30.8.
19.30 Terra X
Neue Folgen
Weltstädte
Bitte Korrektur beachten:
Mit Leon Windscheid
Bitte streichen: Film von Florian Breier
(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 4.9.2026, um 2.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6318952
Woche 30/26
Do., 23.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
13.00 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT)
Die Finals 2026
Live aus Hannover
Moderation: Lena Kesting
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13.35 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamsprint Frauen
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 13.55 Uhr
Kanu
Halbfinals C1 Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 14.15 Uhr
Karate
Finale Frauen
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 14.40 Uhr
Kanu
C1 Finals Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15.10 Uhr
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 15.35 Uhr
Karate
Finale Männer
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 15.50 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamslalom Männer
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 16.05 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.10 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
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zu Do., 23.7.
ca. 16.20 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 16.40 Uhr
7er-Rugby
Finale Frauen
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 17.00 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17.15 Uhr
Triathlon
Mixed Staffel
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 18.35 Uhr
7er-Rugby
Finale Männer
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 18.45 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe
aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream
Woche 31/26
Sa., 25.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
10.15 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT)
Die Finals 2026
Live aus Hannover
Moderation: Lena Kesting
Triathlon
Frauen
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation Florian Zschiedrich
ca. 11.25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke
ca. 11.35 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
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zu Sa., 25.7.
ca. 12.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.05 Uhr
Bogenschießen
Recurve Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 12.25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke
ca. 12.40 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 12.55 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13.15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 13.30 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 13.50 Uhr
Bogenschießen
Recurve Frauen
Kommentator: Florian Obst
ca. 14.00 Uhr
Rudern
Finals Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 14.15 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 14.35 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 14.45 Uhr
Breaking
Finals B-Girls
Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin
ca. 15.05 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
zu Sa., 25.7.
ca. 15.10 Uhr
Kanu und Para Kanu
Finals Para-K1 Männer und Frauen und Para-K2 Mixed
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15.30 Uhr
Rapid Surfen
Männer
Kommentator: Florian Eib
ca. 15.50 Uhr
Bogenschießen
Compound Frauen und Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 16.00 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 1. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 16.25 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.05 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 2. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 17.20 Uhr
Judo
Finale Mixed Team
Kommentator: Cedric Pick
ca. 17.35 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Einzel Gerätefinals
Kommentatorin: Sylvia Warnke
ca. 17.45 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 18.00 Uhr
3x3 Basketball
Finale Männer
Kommentator: Benni Zander
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zu Sa., 25.7.
ca. 18.25 Uhr
Speed-Klettern
Männer
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Livestreams bei ZDFsportstudio.de
ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover
ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben
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19.15 ZDFsportstudio live
Die Finals 2026
. . .
Leichtathletik
Bitte Ergänzung beachten:
Expertin: Lisa Mayer
Woche 34/26
Mi., 19.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 1.15 Uhr beachten:
1.15 Rio Reiser - König ohne Krone (VPS 1.14/HD/UT)
Film von Simon Rube, Simon Bönisch und Madeleine Berg
Deutschland 2026
1.45 ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück? (VPS 1.15)
2.30 auslandsjournal (VPS 2.00)
3.00 Die Spur (VPS 2.30)
3.30 frontal (VPS 3.00)
4.15 plan b: Clever reisen (VPS 3.45)
5.00- hallo deutschland
5.30
(Die Wiederholung "plan b: Bewusst unterwegs" entfällt.)
Woche 36/26
So., 30.8.
19.30 Terra X
Neue Folgen
Weltstädte
Bitte Korrektur beachten:
Mit Leon Windscheid
Bitte streichen: Film von Florian Breier
(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 4.9.2026, um 2.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6318952
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