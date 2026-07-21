© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Für KI-Investitionen nehmen Hyperscaler hohe Schulden in Kauf. Wie hoch diese tatsächlich sind, hat jetzt der japanische Finanzdienstleister Nikkei ausgerechnet. KI-Investitionen lassen Schulden steigen Dass der Auf- und Ausbau von KI-Infrastruktur, insbesondere in Form von Rechenzentren, aber auch der dazugehörigen Energieversorgung Unsummen an Kapital verschlingt, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil, die von Hyperscalern in Aussicht gestellten Investitionsausgaben in Höhe von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr sind die Hauptursache nicht nur für den anhaltenden Boom am Gesamtmarkt, sondern insbesondere bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten. Doch der …
Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US68389X1054,US30303M1027,US02079K1079Den vollständigen Artikel lesen
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