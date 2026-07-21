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Dow Jones News
21.07.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX schließt über 25.000 Punkten

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt über 25.000 Punkten

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag dank eines Schlussspurts freundlich geschlossen. Der DAX legte um 0,7 Prozent auf 25.011 Punkte zu und nahm damit wieder die runde Marke. Europaweit waren Technologiewerte mit KI-Bezug gesucht: im DAX lagen Infineon mit einem Plus von 5,5 Prozent vorn, Siemens Energy folgten mit 3,6 Prozent - dank des enormen Stromhungers und der Netzinfrastruktur für neue KI-Rechenzentren. Auch Hochtief (+1,7%) waren gesucht - wegen des Booms bei Rechenzentren.

Positiv wurde zur Kenntnis genommen, dass der ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen stärker gestiegen war als vom Markt veranschlagt. Den erneuten Anstieg werteten die Marktstrategen der Helaba positiv. Er zeuge von einer gewissen konjunkturellen Zuversicht, unabhängig davon, dass die Lage mit der Eskalation am Persischen Golf schwieriger werde. Mit einem größeren Einfluss der Daten auf die EZB-Zinserwartungen sei aber nicht zu rechnen.

Sartorius (-7,6%) standen stark unter Abgabedruck. Im DAX gaben Merck KGaA (-0,5%), Siemens Healthineers (-0,8%) und Qiagen (-0,4%) ebenso nach. Im Handel wurde auf die Zahlenvorlage des US-Wettbewerbers Danaher verwiesen, die die Stimmung eingetrübt habe. Während Danaher im zweiten Quartal abgeliefert habe, verfehle der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Erwartung.

Jungheinrich fielen zunächst, erholten sich dann aber und schlossen 0,5 Prozent höher. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte eine Prüfung eingeleitet. Dabei ging es um den Abschluss des ersten Halbjahrs 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts, in dem der Gabelstaplerhersteller mit Bewertungen von Vermögenswerten gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll. Fraport gaben um 1,2 Prozent nach - gedrückt durch eine Abstufung durch Barclays. Die wenig liquide Aktie von Hamburger Hafen & Logistik lag 0,9 Prozent im Plus. Das Unternehmen hatte wegen Umbauarbeiten, aber auch wegen des schwierigen Umfelds die Gewinnprognose gesenkt. Drägerwerk (+4,3%) hob die Margenprognose nach Zollrückerstattungen an. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.011  +0,7    2,0 
DAX-Future   25.132  +1,3    1,1 
XDAX      25.032  +1,0    1,8 
MDAX      31.813  +0,4    3,9 
TecDAX      3.777  +0,1    4,3 
SDAX      18.362  +0,4    7,0 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future   124,62 -17,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

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July 21, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

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