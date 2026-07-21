© Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscomDer S&P 500 läuft, KI treibt die Kurse. Doch der JPMorgan-Chef sieht Risiken, die viele Anleger seiner Meinung nach gefährlich unterschätzen. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt Anleger vor zu viel Sorglosigkeit an den Märkten. Im "Master Investor Podcast" von Wilfred Frost sagte der Chef der größten US-Bank, Investoren unterschätzten die geopolitischen und fiskalischen Risiken für die Weltwirtschaft. Er verwies auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Militärausgaben in einer Zeit wachsender Staatsdefizite. "Ich glaube tatsächlich, dass diese Risiken wahrscheinlich größer sind, als andere denken", sagte Dimon. Besonders …
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