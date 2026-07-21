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Dow Jones News
21.07.2026 19:15 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street baut Aufschläge aus - Technologiewerte ziehen an

DJ MÄRKTE USA/Wall Street baut Aufschläge aus - Technologiewerte ziehen an

DOW JONES--Die Wall Street baut am Dienstag im Verlauf die Aufschläge aus. Einen Tag vor dem Geschäftsausweis wichtiger Technologiekonzerne steigt der Optimismus auf überzeugende Geschäftszahlen. Quartalsausweise legen dann zunächst Alphabet und IBM vor, Intel folgt am Donnerstag. Geschürt wird die gute Stimmung im Sektor auch von einem Bericht, laut dem Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) plant, die Preise bei sowohl fortschrittlichen als auch älteren Chips ab 2027 um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Dies sorgt bei Chip-Aktien wie Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) für Aufschläge von bis zu 7,5 Prozent. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,8 Prozent auf 52.262 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,9 bzw. 1,3 Prozent an.

Leicht gestützt wird die Stimmung von neuen diplomatischen Vorstößen im Iran-Krieg. Katar hat die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands sowie einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Doch ob sich die USA und der Iran hierzu bereit erklären, bleibt bislang ungewiss. "Wir sehen wenig Anzeichen dafür, dass die jüngste Eskalation das Wirtschaftswachstum so stark schwächen wird, dass wir unsere Pro-Risiko-Einstellung ändern müssten", sagt Chefmarktstratege Jean Boivin von Blackrock Investment Institute. Unterdessen werden die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Kanada als weniger aggressiv als befürchtet interpretiert. Die Schlagzeilen stören die positive Börsenstimmung daher nicht.

Die Ölpreise drehen derweil ins Plus - kommen aber von den Tageshochs schon wieder leicht zurück. Brent verteuert sich um 1,9 Prozent auf knapp 90 Dollar das Fass. Die Lage im Persischen Golf bleibt weiter angespannt, die USA und der Iran haben bereits die neunte Nacht in Folge ihre Attacken fortgesetzt. Zudem wurden auch Handelsschiffe in der Straße von Hormus angegriffen. Zu den Sorgen um das Angebot tragen auch die Drohungen der Huthi-Rebellen im Jemen gegen die saudische Schifffahrt im Roten Meer bzw. einer Seeblockade und die Angriffe der Ukraine auf die russische Energieinfrastruktur bei.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen mit den inflationstreibend höheren Ölpreisen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert um 3 Ticks auf 4,63 Prozent. In der Folge steigt der Dollar-Index um 0,2 Prozent. Mit dem Ölpreisanstieg sinkt die Wahrscheinlichkeit von Leitzinssenkungen, die für Erhöhungen nimmt dagegen zu. Der Devisenmarkt ist weniger sensibel für geopolitische Entwicklungen geworden und konzentriert sich stattdessen stärker auf die Geldpolitik, wie es heißt. Der Goldpreis profitiert dagegen etwas von seinem Status als "sicherer Hafen". Die Feinunze verteuert sich 1,8 Prozent.

Unter den Einzelaktien gewinnt die Bilanzsaison an Einfluss: Die Aktien von General Motors ziehen um 4,8 Prozent an - der Konzern hat die Prognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr erneut angehoben. Auch 3M hat nach einer starken Geschäftsdynamik im ersten Halbjahr ihre Jahresziele angehoben, nachdem im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz gestiegen sind. Die Aktie klettert um 8,7 Prozent. Die dänische Novo Nordisk verklagt den US-Rivalen Eli Lilly wegen irreführender Werbung - die Aktie schlägt sich mit plus 1,3 Prozent wacker.

Danaher signalisiert trotz eines starken zweiten Quartals ein schwächeres kurzfristiges Wachstum. Das Kernumsatzwachstum werde sich im dritten Quartal verlangsamen, heißt es beim Unternehmen für Biowissenschaften und Diagnostik. Der Kurs bricht um 13,2 Prozent ein.

Die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount ist auf eine juristische Hürde gestoßen. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es den Unternehmen temporär untersagt, die Transaktion abzuschließen. Unterdessen prüft das Gericht, ob die Fusion bis zur Klärung einer von einem Dutzend Bundesstaaten angestrengten Kartellklage blockiert bleiben soll. Die Aktien von Warner Bros Discovery sinken um 0,3 Prozent, Paramount Skydance um 1,4 Prozent.

Die deutsche Intersnack-Gruppe übernimmt die Hälfte der Anteile an dem US-Unternehmen Utz Brands, das in dem Deal mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Der Kurs haussiert um 89,3 Prozent. Eine angehobene Prognose hievt den Kurs des Spielwarenherstellers Hasbro um 7,4 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.262,12  +0,8  +422,86    51.839,26 
S&P-500         7.510,09  +0,9   +66,81    7.443,28 
NASDAQ Comp      25.846,98  +1,3  +338,91    25.508,07 
NASDAQ 100       29.147,40  +1,9  +543,17    28.604,24 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,26 +0,04    4,26      4,19 
5 Jahre           4,37 +0,04    4,37      4,31 
10 Jahre          4,63 +0,03    4,64      4,58 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03 
EUR/USD          1,1407  -0,1  -0,0007     1,1414   1,1407 
EUR/JPY          185,97  +0,3   0,5100     185,46  185,4000 
EUR/CHF          0,9266  +0,2   0,0021     0,9245   0,9243 
EUR/GBP          0,8529  +0,4   0,0032     0,8497   0,8493 
USD/JPY          163,02  +0,3   0,5300     162,49  162,5300 
GBP/USD          1,3369  -0,4  -0,0059     1,3428   1,3426 
USD/CNY          6,7656  -0,0  -0,0012     6,7668   6,7668 
USD/CNH          6,7675  -0,0  -0,0009     6,7684   6,7694 
AUS/USD          0,7005  +0,2   0,0011     0,6994   0,6999 
Bitcoin/USD      66.558,27  +1,9  1.224,64    65.333,63 64.538,78 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         85,20  +2,4    1,97      83,23 
Brent/ICE         90,93  +1,9    1,71      89,22 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.076,19  +1,8   70,48    4.005,71 
Silber           59,05  +4,7    2,63      56,42 
Platin         1.630,91  +2,3   36,91    1.594,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

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July 21, 2026 12:39 ET (16:39 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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