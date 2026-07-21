© Foto: UnsplashDer soziale Aufstieg wird für viele junge Amerikaner unbezahlbar. Bill Ackman sieht darin eine Gefahr für das System - und setzt auf Aktien für alle.Der amerikanische Traum steht in den USA wieder zur Debatte. Immer mehr junge Menschen haben das Gefühl, dass harte Arbeit allein nicht mehr reicht, um Wohlstand aufzubauen, ein Haus zu kaufen oder finanziell unabhängig zu werden. Steigende Kosten für Wohnen, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel, hohe Studienkredite und unsichere Berufsaussichten haben das alte Versprechen vom sozialen Aufstieg beschädigt. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz verschärft diese Sorge zusätzlich, weil viele Jobs und Karrierewege plötzlich weniger sicher …
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