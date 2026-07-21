Nach dem verhaltenen Wochenauftakt übernahmen die Bullen am Dienstag wieder das Kommando. Der DAX legte am Nachmittag deutlich zu und schloss auf Tageshoch bei 25.011 Punkten. Wie an der Wall Street kommen heute auch an der Frankfurter Börse die stärksten Impulse aus dem Halbleitersektor. Nach dem globalen Ausverkauf der letzten Wochen greifen Schnäppchenjäger bei deutschen Chip-Aktien wieder beherzt zu.Dem deutschen Leitindex gelingt mit einem Kursplus von 0,7 Prozent die Rückkehr über die psychologisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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