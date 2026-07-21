In Deutschland gehört es zum Glaubensbekenntnis in Politik und Wissenschaft, dass der demographische Wandel die Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme und insbesondere des umlagefinanzierten Rentensystems ursächlich bedroht. Erwartungsgemäß hat auch die von der Bundesregierung eingesetzten Alterssicherungskommission dieses Credo zum Ausgangspunkt ihrer Empfehlungen zur Rentenreform gemacht, die CDU/CSU und SPD noch in diesem Jahr 1:1 umsetzen wollen. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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