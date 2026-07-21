© Foto: Razieh Poudat - ISNA via APDie USA haben am Montagabend ihre Luftangriffe gegen den Iran abgeschlossen. Wie viel Rohöl geht jetzt noch durch die Straße von Hormus?"Der Optimist könnte die jüngsten amerikanischen Angriffe als letzten Versuch sehen, die Verhandlungsposition zu stärken, bevor ein Kompromiss erzielt und die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird", heißt es in einer Mitteilung von SEB Research. "Allerdings besteht das Risiko eines längerfristigen Patt, mit anhaltend unsicheren Energieflüssen, höheren Ölpreisen und wiederkehrenden Angriffen." Vermittler zwischen Washington und Teheran haben laut Medienberichten einen Vorschlag für einen 10-tägigen Waffenstillstand unterbreitet, damit die im letzten Monat …
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