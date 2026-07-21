XRP Kurs stagniert bei 1,09 Dollar trotz SWIFT-Signal und acht Millionen Ledger-Konten

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Der XRP Kurs liegt am 21. Juli 2026 bei rund 1,09 Dollar und hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 70 Prozent seines Wertes verloren. Ripple-Dokumente bestätigen eine SWIFT-Messaging-Interoperabilität, die den Token technisch näher an das traditionelle Finanzsystem rückt. Der Beitritt zur x402 Foundation gemeinsam mit Visa und Mastercard unterstreicht Ripples Ambitionen im KI-Zahlungsverkehr. Trotz dieser Meilensteine bewegt sich der XRP Kurs kaum von der Stelle, und die Binance-Reserven sind auf ein Fünfmonatstief gefallen. Warum profitiert der Token nicht von Nachrichten, die bei jedem anderen Projekt für Bewegung sorgen würden?

XRP Kurs zwischen SWIFT-Integration und Derivate-Wende

Am 16. Juli bestätigte Ripple offiziell die SWIFT-Messaging-Interoperabilität, die den Token technisch näher an das traditionelle Bankensystem bringt laut wallstreet-online. Diese Verbindung ermöglicht es, Zahlungen über bestehende Bankkanäle abzuwickeln, ohne dass Institute ihre Infrastruktur komplett umbauen müssen. Am 14. Juli trat Ripple als Premier-Mitglied der x402 Foundation bei, gemeinsam mit Visa, Mastercard, Google und Stripe. Das offene Protokoll soll KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen direkt über XRP und den Stablecoin RLUSD abzuwickeln. Der XRP Kurs reagierte auf beide Nachrichten mit minimaler Bewegung.

Das XRP Ledger überschritt die Marke von acht Millionen aktivierten Konten, und täglich sind rund 25.350 Adressen aktiv laut stock-world.de. Laut CryptoQuant sanken die auf Binance gehaltenen XRP-Bestände auf 2,61 Milliarden Token und erreichten damit den tiefsten Wert seit Februar. Sinkende Börsenreserven weisen auf Akkumulation hin, denn Token, die von Handelsplattformen abgezogen werden, stehen dem Verkaufsdruck nicht mehr zur Verfügung. Derivate-Daten von CryptoQuant-Analyst Pelinay zeigen, dass der Markt eine neutrale Struktur angenommen hat. Die Liquidierungen auf der Long-Seite liegen bei 103.000 XRP, während Short-Liquidierungen bei 122.000 XRP stehen.

Der XRP Kurs pendelt zwischen der Unterstützung bei 1,00 Dollar und dem Widerstand bei 1,12 bis 1,20 Dollar. Standard Chartered nennt ein Jahresendziel von 2,80 Dollar, doch von 1,09 Dollar aus erfordert dieser Weg einen Anstieg von 157 Prozent und Monate an Zeit. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 69 Milliarden Dollar, und diese Größe begrenzt die prozentualen Gewinne strukturell. Starke Fundamentaldaten allein reichen nicht aus, wenn die Marktgröße jeden Kurssprung verlangsamt, und genau diese Dynamik lenkt Kapital in Einstiege, bei denen ein einzelnes Listing den XRP Kurs in den Schatten stellen könnte.

Pepeto baut die Werkzeuge, auf die der XRP Kurs vergeblich wartet

Was den XRP Kurs aktuell zurückhalt, ist nicht mangelnde Substanz, sondern eine Bewertung von 69 Milliarden Dollar, die jeden prozentualen Sprung auf Monate verteilt. Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg vor dem Listing, das diesen Preis dauerhaft verändern wird. PepetoSwap verlangt null Prozent Handelsgebühr auf jede Transaktion, sodass jeder investierte Dollar innerhalb der Plattform vollständig arbeitet. Uniswap und PancakeSwap erheben 0,3 Prozent auf jeden Tausch, und über Hunderte von Transaktionen summiert sich dieser Unterschied zu einem echten Vorteil für Pepeto-Nutzer.

Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht kostenlose Transfers auf drei Blockchains gleichzeitig, damit Kapital nie auf einer einzelnen Chain festsitzt. Zusammen lösen diese beiden Werkzeuge die Probleme, die trotz SWIFT und x402 nicht adressiert werden, und geben Anlegern eine Plattform, die sofort einsatzbereit ist. Das Projekt wird von einem ehemaligen Binance-Experten geleitet, der es gemeinsam mit dem Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut hat. Dessen erstes Projekt erreichte Milliardenbewertungen auf dem freien Markt ohne ein einziges fertiges Produkt. Pepeto bringt dagegen eine vollständige Handelsplattform mit funktionierenden Werkzeugen, die der originale Pepe nie hatte.

Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract einer gründlichen Prüfung unterzogen und die Sicherheit der gesamten Codebasis vor dem Presale-Start unabhängig bestätigt. Insgesamt flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, obwohl Angst den gesamten Kryptomarkt dominiert. Analysten sehen bei der bevorstehenden Listung Renditen, die den aktuellen Korridor bei Weitem übertreffen könnten. Sobald das Listing live geht, verschwindet dieser Einstiegspreis dauerhaft, und Wallets, die während dieses Fensters gehandelt haben, dürften von einer Position profitieren, die späteren Käufern nicht mehr zur Verfügung steht.

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Fazit

Der XRP Kurs zeigt starke Fundamentaldaten, doch 69 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung setzen jeder Vervielfachung eine strukturelle Grenze. Kapital fließt durch ETFs und wachsende Konten zurück, aber der Weg zu echten prozentualen Sprüngen bleibt lang. Der originale Pepe-Coin explodierte aus seinem Presale-Preis, und frühe Halter erzielten die größten Renditen ihres Lebens. Pepeto trägt denselben Ursprung, eine SolidProof-geprüfte Plattform und ein erwartetes Binance-Listing, das die Bedingungen schafft, die damals zu diesen Ergebnissen führten. Wer den XRP Kurs beobachtet und nach dem nächsten großen Einstieg sucht, findet auf der offiziellen Pepeto-Website den aktuellen Stand, bevor die breite Masse reagiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst den XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs wird von der Verzögerung des CLARITY Act, sinkenden Binance-Reserven und der SWIFT-Interoperabilität beeinflusst. Standard Chartered setzt das Jahresendziel bei 2,80 Dollar, doch der Widerstand bei 1,20 Dollar bleibt intakt.

Warum wird Pepeto neben dem XRP Kurs diskutiert?

Der XRP Kurs braucht Monate und ein Gesetz für größere Bewegungen, doch Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar mit einer fertigen Plattform und einem bevorstehenden Listing eingesammelt. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.