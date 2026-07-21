Neue agentische Architektur für RevOS übernimmt Umsatzvorgänge mit systemübergreifender Intelligenz

RecVue, das führende Unternehmen für Abrechnungs- und Umsatzmanagementlösungen, gab heute die Weiterentwicklung von RecVue RevOS in das erste agentische Umsatzbetriebssystem der Branche bekannt. Die jetzt native agentische Umsatzmanagement-Plattform wurde architektonisch so verändert, dass Umsatzvorgänge nicht nur durch KI unterstützt werden, sondern vollständig gesteuert und autonom ausgeführt werden. Über 50 speziell entwickelte Agents bearbeiten Verträge, Rechnungen und Zahlungsdaten, um Risiken vorherzusagen, Anomalien aufzudecken und Ausnahmen im gesamten Zyklus, vom Angebot bis zur Zahlung, zu eskalieren.

Die Umsatzvorgänge in Unternehmen wurden lange durch eine strukturelle Lücke zwischen Abrechnungssystemen, die Rechnungen generieren, und ERP-Systemen, die Transaktionen erfassen, beeinträchtigt. Finanzteams müssen die Abstimmung Monat für Monat mühselig manuell vornehmen, was häufig zu verspäteten Auszahlungen führt, zu Abrechnungsfehlern, die Konflikte verursachen, zu Umsatzverlusten wegen nicht geregelten Vertragsänderungen und Abschlusszyklen, die sich über mehrere Wochen erstrecken.

"RevOps in Unternehmen musste schon immer schnell und präzise sein, aber herkömmliche Plattformen erzwingen einen Kompromiss zwischen den beiden Eigenschaften", sagte Nishant Nair, Gründer und CEO von RecVue. "RevOS basiert auf einer vollkommen anderen, agentischen Architektur, die in Echtzeit für das gesamte Unternehmen ausgeführt wird und sich durch vollständige integrierte Steuerung und Prüffähigkeit auszeichnet. Hier wird nicht einfach KI dem Workflow hinzugefügt. Ein Reasoning-System kümmert sich um den gesamten Umsatzlebenszyklus, wobei jede Aktion nachverfolgt werden kann und menschlicher Aufsicht unterzogen wird."

Anders als frühere KI-Implementierungen, die einzelne Schritte im Umsatzzyklus automatisierten und bei denen Lücken zu Umsatzverlusten und langen Abschlusszyklen führten, tritt RevOS als vernetztes Agent-System auf, das diese Schritte verknüpft. Die Agents zeichnen sich durch logisches Denken in fünf Lösungssäulen aus: Verträge und Preisgestaltung, Abrechnung und Fakturierung, Forderungen und Cash-Management, Umsatzerfassung und Umsatzbeteiligung.

Governance und Nachverfolgbarkeit

RevOS wurde unter Berücksichtigung der Bedenken der Finanzabteilung in puncto Nachverfolgbarkeit entwickelt. Governance ist keine zusätzliche Schicht, sie ist fest in die Basis integriert. Jeder Agent hat Zugriff auf:

Einen vollständigen Prüfpfad , der sich bis zum ursprünglichen Vertrag, zur zugrundeliegenden Rechnung oder zum Zahlungsereignis zurückverfolgen lässt

, der sich bis zum ursprünglichen Vertrag, zur zugrundeliegenden Rechnung oder zum Zahlungsereignis zurückverfolgen lässt Genehmigungsprüfpunkte , die eine menschliche Beurteilung sicherstellen

, die eine menschliche Beurteilung sicherstellen Transparente KI-Kosten und rollenbasierte Zugriffskontrolle für jeden Workflow

und rollenbasierte Zugriffskontrolle für jeden Workflow Human-in-the-Loop-Eskalation, die in die Agent-Logik integriert ist

Vernetzte Intelligenz

Die im RevOS-Portal zugänglichen Informationen richten sich nach dem jeweiligen Benutzer bzw. Stakeholder im Umsatzlebenszyklus. Der CFO nutzt den CFO Copilot, der für die Führungsebene bestimmt ist und alle fünf Lösungssäulen einbezieht, um in Echtzeit Risiken zu ermitteln, Ursachen zu erklären und Maßnahmen vorzuschlagen. Anstatt Informationen zur Umsatzintegrität aus verschiedenen isolierten Systemen zusammenstellen zu müssen, wird eine zentrale konversationelle Schnittstelle eingesetzt, die den vollen Kontext kennt, von der ersten Vertragsklausel bis zum letzten eingenommenen Dollar.

"Zum allerersten Mal können Führungskräfte von Finanzabteilungen fragen, warum ihre Forderungslaufzeit 70 Tage beträgt, und sie erhalten eine nachvollziehbare Antwort, keinen BI-Bericht, den sie selbst interpretieren müssen", sagte Nair.

Unterstützung der Industrie

"Als Unternehmen müssen wir kontinuierlich besser darin werden, Prozesse zu stärken, Risiken zu managen und Ergebnisse zu optimieren", sagte Ingeborg Dierens, CFO, Cebeo (ein Sonepar-Unternehmen). "RevOS bietet wesentliche Unterstützung in diesen Bereichen und liefert unseren Teams die benötigten Werkzeuge und Informationen. KI, die unser Portfolio versteht, Kundenprobleme antizipiert, bevor sie eskalieren, und die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt empfiehlt, ist nicht nur ein betrieblicher Gewinn, sondern bedeutet auch mehr Betriebskapital."

Erfahren Sie mehr und erleben Sie RevOS live im Webinar am 19. August.

Über RecVue

RecVue ist das speziell für moderne Monetarisierungsmodelle entwickelte agentische Revenue Operating System (RevOS). RecVue wurde für die komplexesten Umsatzumgebungen von heute konzipiert und vereint Verträge und Preisgestaltung, Abrechnung, Cash-Management, Umsatzerfassung und Partnervergütungsmodelle in einer einzigen, KI-gestützten Plattform. Mit nativem Support für nutzungsbasierte, wiederkehrende, Meilenstein- und Mehrparteien-Monetarisierungsmodelle automatisiert und skaliert RecVue den gesamten Umsatzlebenszyklus vom Angebot über die Zahlung bis zum Abschluss -, ohne dass eine Umstrukturierung der Technologieplattform erforderlich wäre. RecVue lässt sich nahtlos in ERP- und CRM-Systeme integrieren und sorgt mit intelligenten Workflows dafür, dass Umsatzverluste vermieden, Abrechnungszyklen beschleunigt und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. RecVue wird von über 200 juristischen Personen in mehr als 50 Ländern sowie von führenden Marken wie Hertz, World Wide Technology, ACI Worldwide, Textainer und Landstar genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf recvue.com.

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