Der Bitcoin setzt die Erholung des Vortags mit Nachdruck fort. Am Dienstag gewinnt die größte Kryptowährung zeitweise 2,6 Prozent bis auf 66.890 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Bei den Börsennotierungen aus dem Sektor springt der Funke ebenfalls über: Die Papiere der Kryptobörse Coinbase schießen in der Spitze um 13 Prozent nach oben, der Kurs von Galaxy Digital legt bis zu 10 Prozent zu und der Bitcoin-Miner TeraWulf steigt heute um neun Prozent. Den entscheidenden Impuls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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