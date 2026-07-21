Einer Nikkei-Analyse zufolge bringen die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur die großen Tech-Konzerne zunehmend in eine finanzielle Schieflage. Die Firmen haben demnach versteckte Schulden in Höhe von 1,65 Billionen US-Dollar angehäuft. Mithilfe des sogenannten Shadow-Borrowing versuchen große Tech-Konzerne, einen Teil ihrer massiven KI-Investitionen in Rechenzentren oder Chips aus der offiziellen Bilanz herauszuhalten. So gründet man eigens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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