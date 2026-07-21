22.aufeinanderfolgendes Quartal mit positiven Daten zu freiem Cashflow, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der Tiered Backup Storage mit den umfassendsten Sicherheitsfunktionen und einer KI-gestützten Retention Time-Lock-Funktion für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, meldete heute ein Rekordquartal im Hinblick auf Buchungen und Umsatz. Im zweiten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, wurde ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal erreicht und in den ersten sechs Monaten 2026 ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber 2025.

Zudem verzeichnete ExaGrid im 22.aufeinanderfolgenden Quartal eine positive Gewinn- und Verlustrechnung, ein positives EBITDA und einen positiven freien Cashflow. Das Unternehmen ist 100 schuldenfrei und zeigt eine starke Finanzlage.

ExaGrid konnte im 2. Quartal 2026 207 neue Kunden gewinnen, darunter 99 sechs- und siebenstellige Neukundenaufträge, von denen fünf jeweils über 1 Millionen Dollar liegen.

Highlights des 2. Quartals 2026:

Starke wettbewerbsfähige Gewinnrate von über 80 für das Quartal

207 neue Kunden

99 sechs- und siebenstellige Neukundenaufträge

Über 5.200 Organisationen schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage

Kundeneinrichtungen in 108 Ländern

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeneinrichtungen in mehr als 80 Ländern

Mehr als 50 der Buchungen stammten von außerhalb der USA

22. Quartal in Folge mit positiven Cash-, EBITDA- und GuV-Daten

ExaGrid hat im Quartal eine Rekordanzahl an Dell Data Domain-Appliances ersetzt

Die Appliance-Modelle EX540-SSD und EX189 von ExaGrid wurden im 2026-27 DCIG TOP 5 Cyber Resilient PBBAs Report für die leistungsstarken Backup- und Recovery-Operationen von ExaGrid ausgezeichnet

für die leistungsstarken Backup- und Recovery-Operationen von ExaGrid ausgezeichnet ExaGrid gewann im 2. Quartal 2026 10 Branchenauszeichnungen, darunter: Data Breakthrough Awards im April 2026 Daten-Backup-Lösung des Jahres Network Computing Awards im Mai 2026 Air-Gapped-Ransomware-Wiederherstellungsprodukt des Jahres Network Computing Awards im Mai 2026 Im Benchmark getestetes Produkt des Jahres Network Computing Awards im Mai 2026 Unternehmen des Jahres Network Computing Awards im Mai 2026 Datenschutzprodukt des Jahres Network Computing Awards im Mai 2026 Speicherprodukt des Jahres Storage Awards im Juni 2026 Datensicherheitsunternehmen des Jahres Storage Awards im Juni 2026 Unternehmen für unveränderbaren Speicher des Jahres Storage Awards im Juni 2026 Speicherunternehmen des Jahres Storage Awards im Juni 2026 Speicherlösung des Jahres Unternehmen



"ExaGrid wächst weiter und ist mittlerweile der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicher. ExaGrid hat die meisten Auszeichnungen für Backup-Speicher gewonnen und mit der Unterstützung unserer Partner und Kunden im 2. Quartal 10 weitere Preise erhalten", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Kunden haben nur drei Optionen: Standardprimärspeicher als Backup-Ziel, der teuer ist, keine Backup-App-Integrationen aufweist und anfällig für Sicherheitsangriffe ist, oder Inline-Deduplizierungs-Appliances, die im Hinblick auf Backups und Wiederherstellungen langsam sind, sich nicht skalieren lassen und anfällig für Sicherheitsangriffe sind, oder ExaGrid Tiered Backup Storage, der Backups und Wiederherstellungen schnell ausführt, sich bei zunehmender Datenmenge skalieren lässt und als einzige Lösung ein integriertes abgestuftes Air-Gap und eine KI-gestützte Retention Time-Lock-Funktion besitzt. Wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr, in dem wir weiter innovieren und Support für wichtige Features hinzufügen werden, die alle Anforderungen erfüllen, die Unternehmen an eine Backup-Speicherlösung stellen. ExaGrid unterstützt Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN direct, HYCU, Acronis und viele weitere Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme. Bald wird ExaGrid zudem Unterstützung für Cohesity DataProtect ankündigen."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landingzone für den Festplatten-Cache, langfristiger Speicherung, skalierbarer Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich KI-basierter Aufbewahrungsfrist-Sperre für die Wiederherstellung nach einer Ransomware-Attacke. ExaGrid's Landingzone garantiert die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Repository Tier ist für langfristige Speicherung sehr kostengünstig. ExaGrid's skalierbare Architektur bietet komplette Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit einer bestimmten Bandbreite für wachsende Datenmengen, sodass teure radikale Updates und erzwungene Einstellung von Produkten vermieden werden. ExaGrid arbeitet als einziges Unternehmen mit einem zweistufigen Backup-Speicherverfahren mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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