OSLO, Norwegen, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Society for Medical Decision Making (SMDM) verlieh ihre höchste Auszeichnung für das Lebenswerk, den 2026 Career Achievement Award, an Professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, von der UMIT TIROL und der Harvard University, in Anerkennung seiner jahrzehntelangen bahnbrechenden Beiträge zur medizinischen Entscheidungsfindung durch wegweisende Forschung, internationale Führungsarbeit, Lehre und Engagement.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der "Leadership Awards Session" auf der 48. Jahrestagung der SMDM in Oslo, Norwegen, von Professor Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-Auszeichnungskomitees und Professor für Klinische Pharmazie an der Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der University of California, San Diego, überreicht.

Mit dem SMDM Career Achievement Award werden herausragende leitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewürdigt, deren nachhaltige Beiträge die Wissenschaft und Praxis der medizinischen Entscheidungsfindung maßgeblich vorangebracht haben. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Nominierungsverfahrens nach einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt und vom Preiskomitee der Fachgesellschaft bewertet.

"Es war mir eine große Ehre, Professor Uwe Siebert den Career Achievement Award 2026 der Society for Medical Decision Making zu überreichen", sagte Professor Bounthavong. "Im Laufe seiner gesamten Laufbahn hat Professor Siebert die Werte verkörpert, die mit dieser Auszeichnung gewürdigt werden: wissenschaftliche Exzellenz, methodische Innovation, visionäre Führungsstärke und ein unerschütterliches Engagement für die Verbesserung von Entscheidungen im Gesundheitswesen auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Evidenz. Seine Arbeit hat Forschende, Klinikerinnen und Kliniker, politische Entscheidungsträger sowie Generationen von Auszubildenden auf der ganzen Welt geprägt, weshalb er diese Anerkennung in besonderem Maße verdient hat."

Professor Siebert ist Professor für Public Health, medizinische Entscheidungsfindung und Gesundheitstechnologiebewertung sowie Leiter des Instituts für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment an der UMIT TIROL - Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie in Tirol, Österreich. Er ist zudem Adjunct Professor für Health Policy und Management sowie Epidemiologie an der Harvard T.H. Chan School of Public Health und affiliierter Forscher am Center for Health Technology Assessment am Mass General Brigham an der Harvard Medical School.

Als ausgebildeter Mediziner begann Professor Siebert seine berufliche Laufbahn mit der Mitarbeit in internationalen Public Health Projekten in Westafrika, Brasilien und Deutschland, bevor er sich in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Epidemiologie und Entscheidungswissenschaften spezialisierte. Er erwarb seinen Magister in Public Health an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie seinen Master of Science in Epidemiology und seinen Doctor of Science in Health Policy and Management an der Harvard School of Public Health.

Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten hat sich Professor Siebert zu einer der weltweit führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der medizinischen Entscheidungswissenschaft entwickelt. Seine Pionierarbeit in den Bereichen medizinische Entscheidungsanalyse, Nutzen-Schaden-Abwägung, gesundheitsökonomische Evaluation, entscheidungsanalytische Modellierung, Bewertung von Gesundheitstechnologien, Epidemiologie und Kausalinferenz hat die evidenzbasierte Gesundheitsversorgung entscheidend vorangebracht und gleichzeitig weltweit direkten Einfluss auf klinische Leitlinien, Krebsfrüherkennungsprogramme, Health Technology Assessments, Erstattungsentscheidungen sowie nationale Gesundheitspolitik genommen.

Sein Einfluss reicht weit über die Forschung hinaus. Professor Siebert ist ehemaliger Präsident der SMDM und war zuletzt Präsident der ISPOR - The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research. Im Laufe seiner Karriere beriet er Regierungsgremien, Health Technology Assessment Institutionen, Fachgesellschaften und internationale Gesundheitsorganisationen bei Fragen der evidenzbasierten Politikgestaltung und Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Er ist Autor von mehr als 500 Publikationen, darunter wissenschaftliche Fachartikel, Lehrbuchkapitel, Policy Briefs und HTA-Berichte, und wirkt in leitenden Herausgeberfunktionen in mehreren international renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit.

Professor Siebert engagiert sich zudem intensiv in der Lehre. Er hält Lehrveranstaltungen zu den Themen Heath Technology Assessment, Entscheidungswissenschaften und kausale Schlussfolgerungen aus Daten aus der Praxis im Rahmen des HTADS-Programms der UMIT TIROL sowie zum Thema Entscheidungsanalyse in der klinischen Forschung im Sommerprogramm der Harvard T.H. Chan School of Public Health.

In seiner Dankesrede würdigte Professor Siebert die Mentorinnen und Mentoren, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden, Studierenden sowie Kooperationspartner, die seine Karriere geprägt haben, und betonte, dass wissenschaftlicher Fortschritt nicht allein auf Ideen beruhe, sondern vor allem auf den Menschen, die einander inspirieren, herausfordern und unterstützen.

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, und bin für diese besondere Anerkennung von Herzen dankbar", so Professor Siebert. "Diese Auszeichnung würdigt nicht nur meine eigene Arbeit, sondern auch das Engagement und die Fachkompetenz meines gesamten Teams. Sie spiegelt zudem die Unterstützung, Ermutigung und Inspiration wider, die ich währen meiner gesamten Laufbahn von meinen Studierenden, Fellows, Mitarbeitenden, Mentorinnen und Mentoren, Freunden sowie meiner Familie erfahren durfte. Die SMDM war für mich eine außergewöhnliche intellektuelle Heimat, und ich bin dieser Gemeinschaft dankbar für die vielen Möglichkeiten, die sie mir geboten hat, zu lernen, zusammenzuarbeiten und mich weiterzuentwickeln."

Einer der bewegendsten Momente in Professor Sieberts Rede war, als er über den tiefgreifenden Einfluss seines langjährigen Mentors Milton Weinstein, PhD, reflektierte, dessen Kurs an der Harvard University ihn erstmals mit der Entscheidungsanalyse vertraut machte und letztendlich die Richtung seiner wissenschaftlichen Laufbahn prägte. Professor Weinstein wurde 1996 mit dem "Career Achievement Award" der SMDM ausgezeichnet, weshalb die Ehrung von Professor Siebert eine besondere Bedeutung erhält, da sie genau dreißig Jahre nach der Verleihung der höchsten Auszeichnung der Fachgesellschaft an seinen Mentor erfolgt.

"Karrieren entstehen nicht allein durch Ideen", erklärte Professor Siebert in seiner Dankesrede, "sondern auch durch die Menschen, die uns inspirieren, an uns glauben und uns Türen öffnen."

Während seiner Rede hob Professor Siebert die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie der engen Kooperation mit Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen hervor, um Forschungsergebnisse in konkrete Verbesserungen der Patientenversorgung umzusetzen. Anhand von Beispielen aus seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit beschrieb er, wie die kollaborative Entscheidungsmodellierung nationale COVID-19-Impfstrategien und die Krebsfrüherkennungsprogramme unterstützt haben, und veranschaulichte damit, wie fundierte Entscheidungswissenschaft das Gesundheitswesen und die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig verbessern kann.

Abschließend ermutigte er die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aktiv die Zusammenarbeit über Regionen und Fachgrenzen hinweg zu suchen und sich stets vor Augen zu halten, dass eine der wertvollsten Fähigkeiten in der Wissenschaft darin besteht, zuzuhören - den Kolleginnen und Kollegen, Patientinnen und Patienten, Entscheidungsträgern und im Team einander.

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Professor Siebert in eine hochkarätige Gruppe von Preisträgerinnen und Preisträgern des "Career Achievement Award" ein, deren Arbeit das Fachgebiet der medizinischen Entscheidungsfindung in den letzten drei Jahrzehnten maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Anne Stiggelbout, John B. Wong, Dawn Stacey, Michael Kattan, Doug Coyle, Karen Kuntz, Murray Krahn, M.G. Myriam Hunink, Valerie Reyna, Ivar Kristiansen, Alvin Mushlin, Mark Roberts, Donald Redelmeier, Annette O'Connor, Howard Raiffa, J. Sanford (Sandy) Schwartz, Alan Garber, Barbara J. McNeil, Peter Wakker, David J. Spiegelhalter, Allan Detsky, Joseph Pliskin, Jerome P. Kassirer, Daniel Kahneman, George Torrance, John Eisenberg, Dennis Fryback, Harold Sox, Arthur Elstein, Milton Weinstein und Stephen Pauker.

Über die Society for Medical Decision Making

Die 1979 gegründete Society for Medical Decision Making (SMDM) ist eine internationale wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich der Verbesserung der Gesundheit durch fundiertere Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen verschrieben hat. Die Fachgesellschaft bringt Forschende, klinisch Tätige, Lehrende, politische Entscheidungsträger, Patientinnen und Patienten sowie führende Vertretende der Industrie zusammen, um die Wissenschaft und die Anwendung der medizinischen Entscheidungsfindung durch Forschung, Ausbildung, Zusammenarbeit und die Verbreitung evidenzbasierter Methoden voranzubringen.

Medienkontakt

Wendy Weber

Communications & Membership Director

Society for Medical Decision Making (SMDM)

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Foto:Beate Jahn, PhD, SMDM-Präsidentin (2025-2026); Professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 2026; Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-Auszeichnungskomitees; und Milton Weinstein, PhD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 1996 und langjähriger Mentor von Professor Siebert, nach der Verleihung der höchsten SMDM-Auszeichnung für das Lebenswerk im Rahmen der 48. Jahrestagung der SMDM am 30. Juni 2026 in Oslo, Norwegen.

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