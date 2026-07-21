Cardano Kurs bei 0,17 Dollar nach dem Van Rossem Hard Fork und Whale-Akkumulation

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ADA notiert bei rund 0,17 Dollar, nachdem Cardano am 18. Juli den Van Rossem Hard Fork erfolgreich aktiviert hat. Whale-Wallets kontrollieren jetzt 25,6 Milliarden ADA und damit den höchsten Stand seit Februar 2023. Der Cardano Kurs liegt dennoch 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar aus dem Jahr 2021. Die Entscheidung über einen Spot-ADA-ETF im Oktober und das bevorstehende Leios-Upgrade könnten den Cardano Kurs nachhaltig bewegen. Schafft ADA nach diesem historischen Upgrade die Wende oder bleibt der Cardano Kurs in der Bodenbildungsphase gefangen?

Cardano Kurs reagiert auf historisches Governance-Upgrade und institutionelle Signale

Cardano hat am 18. Juli den Van Rossem Hard Fork aktiviert und das Netzwerk auf Protokollversion 11 gebracht, wie CoinDesk berichtet. Es handelt sich um das erste Upgrade in der Geschichte Cardanos, das vollständig durch On-Chain-Governance beschlossen wurde. Delegierte Vertreter stimmten mit 77,63 Prozent dafür, Stake-Pool-Betreiber mit 52,7 Prozent. Das Upgrade senkt die Kosten für Plutus Smart Contracts und fügt kryptografische Werkzeuge hinzu, die Entwickler gefordert hatten. Der Cardano Kurs reagierte bislang verhalten auf diese Verbesserung, obwohl sie technisch die größte Veränderung seit dem Start der Voltaire-Ära darstellt.

Die On-Chain-Daten zeigen eine deutliche Divergenz zwischen Whale-Verhalten und Einzelhandel. Laut Benzinga halten Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen ADA jetzt über 25,6 Milliarden Tokens und damit den höchsten Bestand seit Februar 2023. Wallets mit mehr als einer Million ADA kontrollieren 67,5 Prozent des umlaufenden Angebots. Im Gegensatz dazu haben Retail-Adressen mit weniger als 100 ADA ihre Bestände in den letzten vier Monaten um 0,7 Prozent reduziert. Dieses Muster erinnert an frühere Zyklen, in denen große Investoren bei niedrigen Preisen akkumulierten, während der Cardano Kurs noch keinen Boden signalisierte.

Die CME-Futures für Cardano starteten im Februar 2026, und der Markt beobachtet nun eine mögliche Spot-ETF-Entscheidung im Oktober. Cardano-ETFs verzeichneten laut Blockworks-Daten 9,7 Millionen Dollar Nettozuflüsse in 2026 ohne einen einzigen Abflussmonat. Changelly prognostiziert für den Cardano Kurs im Juli einen Durchschnitt von 0,17 Dollar mit einer Spanne von 0,166 bis 0,173 Dollar. Das Leios-Upgrade zielt auf mehr als 1.000 Transaktionen pro Sekunde und soll auf den Verbesserungen von Van Rossem aufbauen.

Doch selbst das optimistischste Analystenurteil von 0,65 Dollar für den Cardano Kurs am Jahresende bedeutet vom aktuellen Niveau aus lediglich knapp 4x. Dieser begrenzte Spielraum für den Cardano Kurs zeigt, warum Kapital in Richtung anderer Einstiegspunkte fließt.

Cardano Kurs und Pepeto - der Abstand zwischen Erholung und Frühphase

Der Cardano Kurs zeigt eine Bodenbildung mit starken Signalen, doch die Renditemöglichkeit, die Pepeto in seiner aktuellen Phase bietet, bewegt sich auf einer völlig anderen Skala als das, was der Cardano Kurs selbst im besten Fall liefern kann. Die Geschwindigkeit der Kapitalzuflüsse bestätigt, was die Zahlen zeigen. Anleger weltweit haben dem Projekt mehr als 10 Millionen Dollar anvertraut, und die Plattform führt über PepetoSwap jeden Handel ohne Gebühren aus, was Trader vor versteckten Kosten schützt.

Die Cross-Chain Bridge bewegt Tokens zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass eine Position auf einer Blockchain den vollen Wert behält, wenn sie auf eine andere wechselt. Bevor die erste Investition in den Presale geflossen ist, hat SolidProof eine lückenlose Überprüfung sämtlicher Verträge auf der Plattform durchgeführt und damit eine Absicherung geschaffen, die den meisten Presale-Projekten vollständig fehlt. Der Schöpfer des originalen Pepe-Coins hat dieses Projekt aufgebaut, und diese Verbindung wiegt schwerer als reine Namenserkennung.

PEPE erreichte eine Marktkapitalisierung von über sieben Milliarden Dollar mit 420 Billionen Tokens und ohne ein einziges funktionierendes Produkt dahinter. Pepeto teilt dieselbe Token-Menge und denselben Gründerkopf, bietet aber mit PepetoSwap und der Bridge funktionierende Werkzeuge. Der Abstand zwischen dem, was ohne Produkte erreicht wurde, und dem, was eine arbeitende Plattform erreichen kann, ist die Rechnung, die jeder Beobachter des Cardano Kurs sorgfältig abwägen sollte.

Wer den Cardano Kurs verfolgt und gleichzeitig nach einer Chance mit anderem Renditeprofil sucht, findet im aktuellen Presale-Fenster den Zugang dazu. Der Presale-Preis dürfte dauerhaft vom Markt verschwinden, sobald das Listing den Handel eröffnet, und die verbleibende Zeit arbeitet gegen jeden, der wartet.

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Fazit

Der Cardano Kurs profitiert vom Van Rossem Hard Fork und der Whale-Akkumulation, doch selbst ein Anstieg auf 0,65 Dollar bedeutet lediglich knapp 4x vom heutigen Niveau. Was der originale Pepe-Coin ohne jedes Produkt an Marktkapitalisierung aufbaute, dürfte eine funktionierende Plattform mit Exchange und Bridge perspektivisch übertreffen können. Der Cardano Kurs zeigt Stabilisierung, doch der Presale-Einstieg bei Pepeto eröffnet Zugang zu einer Renditeklasse, die große Coins nicht mehr bieten. Die Pepeto-Website verzeichnet weiterhin täglich neue Anleger aus aller Welt. Diesen Einstieg jetzt zu sichern bedeutet, die Position zu halten, die das Listing in reale Ergebnisse verwandelt. Das Presale-Fenster schließt sich endgültig mit dem Beginn des öffentlichen Handels, und der Cardano Kurs allein wird diesen Einstieg nicht ersetzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der Cardano Kurs nach dem Van Rossem Hard Fork?

Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,17 Dollar nach dem Upgrade auf Protokollversion 11. Whale-Wallets akkumulieren auf dem höchsten Stand seit Februar 2023, und die ETF-Entscheidung im Oktober könnte den nächsten Impuls liefern.

Warum zieht Pepeto Kapital neben dem Cardano Kurs an?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor dem Listing mit einer von SolidProof auditierten Plattform und Werkzeugen wie PepetoSwap und der Cross-Chain Bridge. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der offiziellen Website pepetocoin.com.