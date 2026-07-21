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Starkes zweites Quartal: GEA erhöht Guidance für Gesamtjahr 2026
Vor dem Hintergrund einer sehr starken operativen Geschäftsentwicklung hat GEA sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Analystenerwartungen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich übertroffen.
Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte GEA im zweiten Quartal 2026 einen gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,2 Prozent gesteigerten Auftragseingang von 1,49 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,41 Mrd. €); der organische Auftragseingang stieg um 15,4 Prozent. Beim Umsatz verzeichnete GEA gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 10,0 Prozent auf 1,44 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,38 Mrd. €), wobei sich das organische Umsatzwachstum auf 11,0 Prozent belief (VARA-Konsensus: 6,3 Prozent). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 15,6 Prozent auf 250 Mio. € (VARA-Konsensus: 233 Mio. €) und die entsprechende EBITDA-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 16,5 Prozent auf 17,4 Prozent (VARA-Konsensus: 16,9 Prozent).
Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung und des positiven Ausblicks für das zweite Halbjahr 2026 erhöht GEA seine Guidance für das Gesamtjahr wie folgt:
"Im ersten Halbjahr 2026 konnten wir unser Umsatzwachstum signifikant beschleunigen. Beim Auftragseingang sind wir sogar noch stärker gewachsen. Damit haben wir eine nachhaltige Basis für weiteres profitables Wachstum gelegt", sagt GEA CEO Stefan Klebert.
Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht das Unternehmen am 10. August 2026.
VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026
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21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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